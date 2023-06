Australia es uno de los países favoritos de las personas que salen de Colombia para buscar mejores oportunidades de empleo y educación. Sin embargo, no todo es color de rosa y aunque ese país brinda comodidades difíciles de encontrar en Latinoamérica, no todos los migrantes la pasan bien.

De acuerdo con Santiago López, un colombiano que se radicó en ese país, contó que no todos los que viajan a ese lugar en Oceanía están satisfechos, ya que hay aspectos como la distancia que los preocupan y significan un gran cambio en sus vidas.

El colombiano explicó que el tema del empleo no es fácil, ya que aunque sí hay cosas para hacer, no existen las suficientes vacantes. “No hay trabajo para tanta gente. Sí hay, pero no sobra. Y no lo hablo de manera personal porque afortunadamente tengo un trabajo estable. Pero hablo con colombianos que llevan entre dos y tres meses sin empleo estable”, contó en un video publicado en TikTok.

El migrante indicó que hay personas que lo pasan mal en Australia por la falta de trabajo estable. “Hay gente que la está pasando mal. No los estoy desanimando, sí hay camello. Si tienes un nivel de inglés avanzado puedes conseguir empleo más fácil, pero tampoco es garantía. Es bueno que vengan con unos ahorritos”, comentó.

Vivienda en Australia es un problema para colombianos que migran

Otro de los aspectos que cuestiona el colombiano es el tema de la vivienda, ya que, según contó en su video, no es fácil conseguir un lugar donde vivir. A su juicio, los inmuebles son escasos y costosos.

“Es muy difícil para los colombianos conseguir una habitación o un apartamento. Ya cuando llevas meses acá, estás más ubicado. Pero apenas tenés unos días acá te das cuenta de que es muy escaso y muy caro”, detalló.

El migrante indicó que, curiosamente, los colombianos no suelen ayudar a sus compatriotas y les cobran bastante por alquilarles un lugar para vivir.

“Hay gente muy abusadora. Ni decir de nuestros compatriotas que nos cobran el doble o el triple de lo que debería de cobrar por la renta. No nos ayudamos entre nosotros, como siempre”, concluyó sobre su percepción del costo de los arriendos en Australia.

Al final de la grabación, el hombre aclaró que sus opiniones no buscan desanimar a quienes pretenden migrar a ese país, sino dar un panorama más realista de cómo es la vida allí. “Uno se va acomodando, va consiguiendo contactos y se va acostumbrando a todo. Además, hay cosas muy buenas que hacen a Australia un país casi perfecto”, dijo.