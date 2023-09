Participantes de ‘Yo me llamo’, como la doble de Shakira que ha tenido un cambio del cielo a la tierra antes de su llegada a Caracol Televisión, se roban todas las miradas en la actualidad de la televisión colombiana.

Lo cierto es que esa era la realidad de los concursantes del ‘Desafío’, que como Yan Pizo vivieron un momento especial hace algunas semanas cuando se encontraron con los jurados de la mencionada competencia de canto e imitación de la televisión colombiana.

Eso quedó en evidencia con algunas imágenes que el indígena compartió en ese momento, a finales de julio, desde su cuenta personal de Instagram con las incidencias de esa particular reunión con las figuras del programa.

Sin embargo, el hombre que ocupó el segundo lugar en el concurso de pruebas físicas de Caracol Televisión, que fue exaltado por los indígenas Nasa, sorprendió semanas después al divulgar un video de esa reunión.

El exconcursante del ‘reality’ aprovechó que fueron invitados en ‘Día a día’ para registrar imágenes inéditas hasta ahora, que vieron la luz desde sus redes sociales a principios de septiembre en esta grabación.

En esa ocasión, llegaron para hablar de cómo fue la definición del ‘Desafío’, mientras que en la misma edición se hizo una promoción con los jurados de ‘Yo me llamo’. Sobre el tema, Yan se sinceró en el video.

El exconcursante del programa de competencias de Caracol Televisión, en el comienzo del video, se acercó al camerino en donde estaba el cantante de música popular Pipe Bueno, sobre el que reconoció su emoción de tenerlo cerca en el set de ‘Día a día’.

“Ustedes no me lo van a creer, pero esta era lo que yo siempre quería: conocer a Melina [Ramírez]”, afirmó Yan Pizo, al tiempo que la presentadora de ‘Yo me llamo’ se acercó para felicitarlo. De ella, luego confesó que es su “amor platónico”.