La temperatura en el capítulo de este viernes 7 de septiembre del ‘reality’ de canto subió cuando la experimentada actriz le hizo una inesperada petición a uno de los concursantes.

Se trató del imitador de Alejandro Fernández, quien en una de las clases había contado que tenía un halcón tatuado en su cuerpo porque se sentía representado con ese animal.

“Siempre siento que un halcón vuela cerca de mi casa. Cada vez que lo veo pienso en el esfuerzo que estoy haciendo y que quiero ser un halcón”, contó el participante.

‘Yo me llamo’: qué pasó con Amparo Grisales y ‘Alejandro Fernández’

Una vez el imitador del artista mexicano terminó su interpretación de la canción ‘Caballero’, los jurados lo felicitaron por lo que vieron en el escenario. La primera en tomar la palabra fue la actriz manizaleña.

“Qué posición tan linda, estás entre lo popero y ranchero y lo manejaste divino. Estuviste perfecto en la medida, en el coro te fuiste suave y me parece que ese halcón voló alto. Estuviste sensual natural, caminando realmente como un macho, con la mirada y la sonrisa bonita. Te salió ese caballero del alma, muy bonito”, comentó Grisales.

Acá, el momento del pedido de Amparo Grisales:

César Escola continúo con sus apreciaciones y solo le criticó el color del cabello, el cual tildó de exagerado. Esto no le gustó mucho a la actriz, quien inmediatamente comentó: “Vea, mi amor, no me importan las canas, estuviste divino”.

Después de la intervención de Pipe Bueno, Amparo Grisales no se aguantó y sorprendió al imitador con un pedido especial.

—Yo quiero ver el halcón en el escenario— le dijo.

—¿Lo va a hacer empelotar o qué? — preguntó Pipe Bueno.

—Sí, lo voy a hacer empelotar. Él tiene un halcón pintadito— agregó la actriz.

—Muestre el halcón, señor— pidió Carlos Calero.

—¿Es en el pecho o en la espalda?— preguntó Escola.

—En la espalda— contestó el participante.

‘Vicente Fernández’ comenzó a quitarse las prendas superiores y allí intervino Amparo Grisales para hablar de la cantidad de ropa que tenía puesta el imitador.

“Eso es como pelar una alcachofa. Yo le ayudo si quiere. [Quiero] que todas gocen también porque las veo muy eufóricas”, mencionó la jurado.

Al ver el tatuaje en la espalda del imitador, la actriz se emocionó y soltó una risa pícara.

—¡Bien! Y abotónese rápido porque o si no lo mando a que lo pongan a hacer más abdominales— le dijo segundos después.

—Menos mal que es un halcón en la espalda— aseguró Escola.

—¿Dónde lo querías? — preguntó sorprendida Grisales.

—No, no me hagan hablar— concluyó el argentino.