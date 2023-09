El presentador cartagenero y Natalya Ruíz Blel fueron designados como los nuevos reyes del Carnaval de la 44 2024, organización que salvaguarda las manifestaciones folclóricas, culturales y tradicionales de las carnestolendas.

Martínez, que recientemente fue el conductor del desfile en traje de baño del Miss Universe Colombia, recibió el mandato de ‘Rey Momo’ de parte de los organizadores del carnaval tradicional, en una ceremonia llevada a cabo en el salón Magdalena del Hotel El Prado.

Con una muestra folclórica en el recinto cerrado, el exjurado del ‘reality’ (que compartió con Luz Amparo Álvarez y Amparo Grisales en las tres primeras temporadas de ‘Yo me llamo’) que en uno de sus últimos capítulos premió al imitador de Luis Miguel con 3 millones de pesos, celebró la figuración que tendrá en la próxima edición de las carnestolendas, que llegará con un gran cambio.

“Siempre hemos tenido una relación cercana [con Édgar Blanco] y cómo por tres años me amagaba, pero no me invitaba oficialmente a ser Rey momo, hasta que este año se dio”, expresó el presentador a El Heraldo sobre su designación.