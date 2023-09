El capítulo de este miércoles 6 de septiembre de ‘Yo me llamo’ inició con una inesperada noticia, luego de que el presentador Carlos Calero anunciara que una de las imitadoras ya no continuaría en competencia por decisión propia.

Aunque en principio nadie del jurado entendía de quién se trataba, en las pantallas del escenario salió una de las dobles de ‘Alejandra Guzmán’, quien comunicó su decisión.

“No es ni fue mi intención jamás llegar a este punto de tener que tomar esta dura decisión de renunciar al programa por problemas personales y familiares que no me permiten estar al 100 %, como debo estar, en un programa de esta categoría”, dijo inicialmente la concursante.

Con gestos de tristeza, la imitadora chilena aseguró que le daba muy duro renunciar a uno de sus sueños, teniendo en cuenta que había sido escogida dentro de los 36 dobles que pelearían por quedarse con el premio de esta edición.

“Mi renuncia me duele no saben cuanto… Muchas gracias ‘Yo me llamo’, me llamo Alejandra Guzmán”, aseguró la participante.