Una de las presentaciones que mejores comentarios de los jurados recibió en el capítulo de este lunes 4 de septiembre fue la del doble de Celia Cruz, quien mejoró considerablemente respecto a sus últimas apariciones.

El participante interpretó la canción ‘Que le den candela’ y logró erizar en ciertos momentos a Amparo Grisales, quien momentos antes había se había plantado sobre la innovación que estrenaron en el ‘reality’.

Una vez terminó su presentación, el imitador recibió los comentarios del jurado. El músico y director musical César Escola tomó la palabra y, pese a que le hizo ciertas recomendaciones, calificó de buena manera lo que vio en el escenario.

Pero más allá de su presentación, Escola lo que resaltó fue el vestuario del participante, el cual calificó como “impresionante”. Ante esto, el concursante sorprendió a todos los presentes al indicar que lo había terminado de coser hace dos días atrás.

—Cuando dices ‘lo terminé’… ¿tú al frente de la máquina de coser?— preguntó asombrado César Escola.

—Claro, yo me traje mi máquina y me puse en el hotel a darle hasta tarde— explicó el concursante.

Amparo Grisales tomó la palabra y le preguntó al imitador sobre el acento de la artista original.

“Bueno ya lo estoy practicando bastante y me he aprendido una que otras palabritas que la profesora me nombró”, comentó el doble de Celia Cruz.