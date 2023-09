Como todos saben, Amparo Grisales es uno de los personajes más reconocidos de la televisión colombiana por su pasado como actriz y por ser uno de los tres jurados del concurso que este año sorprende con grandes cambios.

(Vea también: Caracol estrena en ‘Yo me llamo’ a integrante que se le para en la raya a Amparo Grisales)

Sin embargo, pocos conocen su faceta de cantante que tuvo en la década de los noventa cuando bajo el sello Rodven Discos sacó al mercado un álbum denominado ‘Seducción’, un trabajo musical hecho por ‘la Diva’ y que cuenta con un estilo balada pop.

Temas como ‘Llámame’,’ Me muero, me muero’, ‘Cuando te marchas’, ‘Con qué locura vendrás a buscarme’, ‘Dosifícame’, ‘En la oscuridad’, La Bambola’, ‘Si te vas’, etc., hacen parte de esa apuesta que hizo la caldense para enamorar a los colombianos con su voz.

Una de las canciones más recordadas de ese álbum es precisamente ‘Si te vas’, tema que Grisales cantó a todo pulmón en una ‘Teletón’ organizada para la época y por el que muchos han desempolvado en redes sociales un video de aquella presentación.

Pero en esa producción discográfica, también hay un tema muy particular con el que ‘la Diva’ se le midió a cantar en portugués, un idioma que, al parecer, domina a la perfección.

El tema se llama ‘Enquanto houver coracao’, la cual traduce al español ‘En cuanto haya corazón’, una melancólica canción que puede escucharse en el siguiente video subido a YouTube por el usuario Kevin Robayo: