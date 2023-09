Durante las últimas semanas, Daniela Ospina ha centrado toda su atención en lo que será el nacimiento de su segundo hijo, quien a su vez será el primero que tiene con su prometido Gabriel Coronel.

De hecho, hace unos días ambos llevaron a cabo el ‘baby shower’ de Lorenzo —nombre del niño—, que a su vez se prestó para que en redes se especulara que la antioqueña podría dar a luz gemelos.

Pero más allá de su faceta como madre, la empresaria destapó recientemente varios secretos de su vida personal que quizá nadie sabía. Uno de ellos tuvo que ver con su manera de descansar, la cual le permite tener una vida completamente activa.

En un diálogo con el podcast ‘Sinergéticos’, la también deportista narró qué tan importante es dormir bien para ella. Incluso, aseguró que no le gusta estar pegada a la tecnología como sí lo hacen muchas personas.

“Cuido mucho el tema del sueño. Si realmente me voy a ir a dormir apago todo, desconecto mi celular, apago el televisor si puedo y cuido mucho esas horas de sueño. Estamos muy metidos en las redes, en las series y películas que nos quitan mucho tiempo. Ese tiempo se puede recuperar de otra manera, por ejemplo con un buen sueño”, narró Ospina en el espacio mencionado.

En medio de sus explicaciones, la empresaria confesó que nunca trasnocha ya que eso afecta la forma en la que empieza el otro día.

“Yo no soy capaz de trasnochar, eso de que me quede hasta la una de la mañana viendo una serie, imposible, no hay manera. Para mí [es importante] dormir y tener mi sueño bien para empezar el día es fundamental”, explico Daniela Ospina.