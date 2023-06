James Rodríguez se encuentra en Colombia luego de su salida de Olympiacos y, desde entonces, se puso al frente de sus múltiples negocios mientras define su futuro deportivo.

Justamente, durante este tiempo, al colombiano se le ha relacionado con varias mujeres, entre ellas, la modelo venezolana Aleska Génesis, con quien se le vio hace unas semanas en un aeropuerto de Miami.

James Rodríguez dice si tiene novia y su relación con Aleska Génesis

Para despejar dudas sobre su situación sentimental, el cucuteño le contó a revista Semana que desde hace rato no tiene novia, que a veces extraña la vida de casado, pero que también disfruta su vida como soltero.

“Ahora estoy solo. Pero es verdad que tengo amigas, soy una persona muy social, no solo con las mujeres, sino con todo el mundo”, dijo.

Asimismo, Rodríguez Rubio habló del vínculo con Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, y explicó que tan solo es una amiga y que “no pasa nada” con ella.

“A mí me han puesto chisme por todo lado… Ella es una amiga, no pasa absolutamente nada. Somos amigos hace algún tiempo ya, a mí me han puesto novia cada 20 días”, precisó.

James Rodríguez explica lo que siente por su ex Daniela Ospina

Entre tanto, en el medio citado le preguntaron a James sobre su relación con Daniela Ospina, mamá de su hija Salomé, puesto que ella volverá a ser madre y rehizo su vida con otro hombre.

Para el mundialista con la Selección Colombia, el embarazo de Ospina fue una muy buena noticia, pues confesó que se alegró porque su hija tendrá un hermano y porque su exesposa está siendo feliz.

“Quedé muy bien [con Daniela]…”, contestó el cucuteño, a quien inmediatamente le preguntaron si aún quería a Daniela Ospina.