El ’10’ de la Selección Colombia habló largo y tendido sobre facetas diferentes a las del fútbol. Aunque no dio posturas políticas, elogió a Uribe y dijo que espera que Petro no sea reelegido en el 2026.

“Un gran presidente”, dijo James a Semana, luego de que en ese medio le preguntaran por su percepción del expresidente y fundador del Centro Democrático.

(Vea también: James Rodríguez tiene otro negocio (poco conocido), le deja platal… y no es ‘Arrogante’).

Sobre Juan Manuel Santos también dejó buenas palabras. “Hizo las cosas bien”, dijo el ’10’ acerca del exmandatario que lo recibió en la Casa de Nariño tras el Mundial Brasil 2014.

Pero al momento de hablar de Gustavo Petro, no fue tan benévolo. Aunque no quería hablar mucho, terminó diciendo que espera que el actual presidente no sea reelegido en el 2026.

“Que [Petro] piense en todo el país y que cuando cumpla cuatro años, en 2026, venga otra gente que ayude a Colombia”, dijo el mediocampista acerca del actual mandatario.

El ’10’ añadió que se mantiene alejado de las redes sociales ante tanta polarización política y que estas las manejan personas contratadas por él hace tiempo.

James no habla solo como futbolista, sino como empresario. El volante tiene varios negocios en Colombia y dijo que busca mantenerlos para generar muchos empleos acá.

¿Por quién votó James Rodríguez en las elecciones presidenciales?

Esa fue otra pregunta que la mencionada revista le hizo al mediocampista de la Selección Colombia.

El exjugador del Real Madrid señaló que por temas de calendario profesional y de competencias con la ‘Tricolor‘ nunca ha podido votar en unas elecciones en nuestro país.