“No iba a Bahamas para apaciguar los celos de Gerard”

Shakira nombró este país, en el que encontró paz y privacidad “que no encontraba en otro lugar” como lugar clave, además de Colombia y Estados Unidos. Admitió que “desafortunadamente”, no vivió en Bahamas durante el periodo bajo sospecha (2011 a 2014) y dijo que no estuvo allí por dos razones: su carrera y Piqué.

“Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex (Antonio de la Rúa) (…) Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”.

“Nuestra relación era turbulenta, como un Dragon Khan (montaña rusa (…) Le pedí al piloto del avión que aterrizara en Barcelona para darle un beso a Gerard”

No fue un inicio de relación color de rosa según lo que dijo Shakira en la declaración a causa de los compromisos profesionales de ambos, había poco tiempo para verse y, según ella, muchas ganas. “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia [Tributaria] me lo habrá computado como un día en España”

“Era un loquito en esa época” (sobre Piqué)

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”.

Una parte en la que evidencia que al inicio solo eran visitas y nada de cambios drásticos. “No hice ningún sacrificio por él en ese momento, yo no sabía qué quería este chico conmigo, de pronto quería pasarla bien y no era a largo plazo”.

“Durante el embarazo trabajaba 14 horas al día”

Con esto Shakira quiere explicar que ni siquiera cuando estaba embarazada de su hijo Milan (nació el 22 de enero de 2013) vivía en Barcelona. “Recuerdo estar en el escenario con mi panzota, haciendo esos movimientos típicos que hago yo… Supongo que me veía ridícula. Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas”.

Confirmó además que hubiera querido que su hijo hubiera nacido en Estados Unidos, pero que accedió a que fuera en Barcelona por Piqué.

Ella hubiese querido que su hijo naciese en Estados Unidos, pero accedió a la petición de Piqué. “Para Gerard esto era un motivo de discusión. Para cuando Milan iba a nacer, estaba en plena temporada del Barça y no iban a darle permiso. Para él estar en el parto era muy importante”.

“Gerard tenía una relación supertensa con Guardiola”

Que no viviera en España tiene mucho que ver con que la carrera de su expareja no era estable. “Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación supertensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo” y confirmó que el jugador valoró cambios en su carrera como irse al Manchester United.

“Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona… Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme prefiero estar en una casa. Incluso durante las giras alquilo casas, es más cómodo y privado”.

Esto lo dijo al hablar de sus propiedades y de la casa que compro en Barcelona, pero aclaró que esto se dio cuando Piqué renovó con el equipo y nació su segundo hijo Sasha (Barcelona, enero de 2015)

“Estar en España es un sacrificio enorme para mi carrera”

Para explicar que no estuvo en España en esos años dijo esta frase y añadió: “Mi único vínculo era Gerard. Aquí no tenía más que un novio (…) No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos”.