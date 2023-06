Shakira fue una de las artistas más nominadas para los Premios Juventud en la edición de este año, pero ella parece enfocada en este momento en la realidad de la vida junto a su familia.

Luego de que su padre, William Mebarak, fue sometido a una delicada cirugía en Cartagena, la cantante barranquillera aprovechó para dedicarle una publicación especial a su madre.

Este reconocimiento se dio después de que hicieron público el consuelo que recibió durante la ruptura con Gerard Piqué por parte de un famoso que fuera su pareja sentimental.

Esta fue la postal con la que la intérprete de ‘Monotonía’ sacó a relucir en sus redes sociales su faceta de niña consentida al lado de su madre, en un momento muy delicado para ellas como familia.

Yes, at my age and still sit on my mom’s lap! pic.twitter.com/V7psHtWsW6

— Shakira (@shakira) June 13, 2023