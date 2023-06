Aunque los menores están en Barcelona disfrutando de sus vacaciones de mitad de año con su papá, la boda de su tío será el 23 de junio, días después de la fecha en la que la colombiana y su ex acordaron que los niños volverían a Miami (19 de junio).

(Vea también: “Se ha portado muy bien”: Shakira, sobre ex que le prestó hombro por divorcio de Piqué)

Por lo mismo, según Lorena Vásquez —una de las ‘Mamarazzis’— Piqué le solicitó a la artista un permiso para que Milan y Sasha estuvieran en el matrimonio, pero ella no lo habría dado.

“Las palabras textuales que me comentaron para hablarme de este asunto eran que Shakira no había facilitado que los niños asistieron a esa boda. [No dijo] Ni que lo había prohibido ni que no lo autorizaba“, declaró la periodista en el ‘podcast’ que hace con Laura Fa.

Lee También

La española señaló que puede existir la posibilidad de que la barranquillera, que sí tendría una relación amorosa con Lewis Hamilton, cambie de opinión a última hora, pero que “de momento no van a asistir, los niños, a la boda de su tío”.

En este video (desde el minuto 30:40), se pueden escuchar las palabras de las ‘Mamarazzis’

Hijos de Shakira “no conviven” con Clara Chía, novia de Gerard Piqué

Fue otra de las afirmaciones de Vásquez, que agregó que Milan y Sasha sí conocen a Chía, pero en un ambiente laboral y como una “compañera de su padre”.

(Vea también: Clara Chía lloró en juicio contra aliado de Shakira: “Montó un ‘show’ dentro de la sala”)

No obstante, los menores y la joven española aún no “conviven”, según la periodista, aunque meses atrás circuló una foto de la novia del exfutbolista compartiendo con los retoños de Shakira.

Por lo mismo, Laura Fa agregó que si la colombiana decide no alargar la estadía de sus hijos con su papá evitaría el encuentro de ellos con la pareja de Piqué y que “todo se complique”, pues Chía sí estará en la boda de Marc.