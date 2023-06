Este domingo, en el Circuito de Cataluña se disputó el Gran Premio de Formula 1 de España. Max Verstappen, de la escudería Red Bull fue el ganado de la prueba. Sin embargo, cuando bajaron la bandera a cuadros, las cámaras se quedaron con Shakira, quien estuvo presente.

Y es que, el circuito está ubicado en Montmeló, un municipio cercano a Barcelona. Esta es la segunda vez que se le ve a la barranquillera en un gran premio de Fórmula 1, luego de ser vista junto a Tom Cruise en el GP de Miami.

En las cámaras de la transmisión oficial de la Formula 1 se le vio muy contenta a la interprete de canciones como ‘La Bicicleta’, ‘Antología, o ‘Hips don’t lie’.

Shakira at the Spanish Grand Prix in Barcelona.

