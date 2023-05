Shakira es el centro de las miradas donde quiera que vaya y los eventos deportivos no son la excepción, pues las cámaras siempre buscan a la estrella colombiana.

Minutos antes del inicio de la carrera que se disputa en Miami, la transmisión internacional se fijo en la cantante barranquillera, quien estaba muy bien acompañada por Tom Cruise, protagonista de ‘Top Gun’.

🏁 | Shakira is at the #MiamiGP #F1 with Tom Cruise!! pic.twitter.com/3sZ754oRxr

— Team Shakira 🫧 (@NBCTeamShakira) May 7, 2023