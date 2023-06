Shakira todavía se encuentra enfrentando el proceso judicial en España por la acusación de fraude fiscal sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con un total de 12’371.197 euros, situación que podría llevarla a una posible pena de 8 años, según confirmó El País de España.

(Vea también: Shakira se puso en ‘Pies descalzos’ con novedad para niños en Colombia desde su fundación)

En medio de todas las situaciones por las que ha venido atravesando la cantante colombiana, aprovechó el momento y confesó ante la jueza del caso en una audiencia algunos detalles íntimos de su relación con Piqué.

De acuerdo con el diario mencionado, que publicó la declaración entregada por la barranquillera, el vínculo con el exfutbolista desde un primer momento no parecía que iba a llegar a algo tan serio.

“En 2011, cuando empecé a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, con fama de ‘playboy’. Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a salir adelante o que íbamos a formar una familia”, dijo Shakira.

De igual forma, reveló que no estaba en sus planes iniciales cambiar de país de residencia y menos por un amor.

“Era una relación muy incipiente y había mucha inseguridad por ambas partes. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, así fue”, declaró.

Lee También

Asimismo, Shakira reveló que su relación no era tan armoniosa como parecía, pues era un tanto caótica por las diferencias que había entre los dos, desde lo profesional en adelante, pero a pesar de eso lucharon por su hogar y lograron consolidar una familia que duró varios años.

“Nuestra relación era muy turbulenta, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban. Era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien. Espero que esto no se filtre a la prensa”, confesó.