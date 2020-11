green

La joven, que recientemente contó cómo tomó su mamá el hecho de que le gusten las mujeres, publicó en sus historias de Instagram unos fragmentos de una conversación de WhatsApp con su pareja.

Angie Cardona replicó las capturas de pantalla del chat y agregó el texto “una pequeña broma a mi amor, te amo”, para aclarar que se trató de un chiste que le hizo a su pareja.

La broma consistió en hacerle creer a su novia que quería terminar con ella. La hija de Marbelle, que reaccionó a la pregunta sobre si tuvo a su bebé por inseminación artificial, le escribió a León que no quería continuar con la relación porque “con ella nada va a cambiar”.

En la conversación, Johana León se mostró sorprendida y desconcertada con los mensajes que le enviaba su pareja e incluso le preguntó si era en serio, pues afirmó que “estaban bien”.

Broma de hija de Marbelle a su novia

Aquí, la captura de pantalla de la historia que Angie Cardona subió a Instagram sobre los mensajes de broma que le mandó a su pareja.

Posteriormente, la joven compartió una serie de videos, en la misma plataforma, en la que le pregunta a su pareja: “Amor, ¿te gustó la bromita?”. Ante la pregunta, León respondió: “tan boba, diga la verdad de por qué fue que estaba haciendo eso”.

Cardona le contó a sus seguidores que decidió hacerle la broma a su novia porque esta “hizo peto, se sirvió sola y no me sirvió a mí. Es una envidiosa”. Por ende, León afirmó que “el que come solo, muere solo”.

Pero la broma continuó cuando Cardona le respondió “y usted muere conmigo”, y después dijo “tan tóxica”, burlándose del comentario que le acababa de hacer a su pareja.

La hija mayor de Marbelle finalizó la serie de historias con un video en el que le preguntó a sus seguidores si les había gustado la broma y les pidió que le “hablaran” para hacerle cualquier comentario sobre el chiste.

A continuación, las historias que Angie Cardona compartió en Instagram.