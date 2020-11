green

Ambos canales se pelean el ‘rating’ especialmente con las novelas de la noche, donde ‘Pasión de gavilanes’, que emite Caracol entre las 8:30 p.m. y las 9:30 p.m., sigue adelante.

Esa producción se enfrenta con ‘Yo soy Betty, la fea’, que es transmitida por RCN de 8 p.m. a 10 p.m., por lo que también compite contra ‘Pedro, el escamoso’, que empieza a las 9:30 p.m. y acaba a las 11 p.m. y es además competencia de ‘La hija del mariachi’, que va de 10 p.m. a 11 p.m.

A continuación, los avances de esas cuatro novelas, más otras de la tarde que están en el top 10 del ‘rating’. Algunos de los adelantos de lo que pasará en dichas producciones del 23 al 27 de noviembre los compartió Caracol con Pulzo, mientras otros han aparecido en comerciales de RCN.

Avance de ‘Pasión de gavilanes’ de noviembre 23 al 27

La pelea de Fernando Escandón con las Elizondo será más grande cuando él forcejee con Norma, quien lo descubrirá siéndole infiel a Gabriela, su mamá.

Por lo mismo, Norma no descansará en sus intentos por demostrarle a su madre que su esposo no es honesto. No obstante, en medio de una de esas discusiones con Fernando, él caerá por el balcón de la hacienda y Gabriela culpará a su hija de lo sucedido.

Al ver la situación, Franco Reyes trata de convencer a su novia, Sarita Elizondo, de que Norma y ella deben salir cuanto antes de la hacienda, pues considera que después del accidente, corren peligro. Sara siente lo mismo y hasta decide hablar con Juan Reyes, que, cuando busca la forma de salvar a Norma, se encuentra con el panorama de que ella está encerrada en su cuarto tratando de esconderse de los ataques de Fernando.

Caracol Televisión.

Y es que Fernando llega a amenazar a Norma con que podría hacerle daño a su hijo con Juan Reyes, Juan David, si ella no abandona la hacienda. Después de esa advertencia, la mujer se encuentra con la noticia de que su bebé, al que le celebrarán su cumpleaños y por eso Gabriela estará triste al no poder estar ahí, ha desaparecido, y sufre un ataque de histeria.

Por otro lado, Eva y Ruth, tras saber la verdad, se han encargado de recuperar el tiempo perdido entre madre e hija.

En cuanto a Pepita, le aconseja a Armando que no le conviene la amistad con Fernando, quien, desde el hospital, le insistirá a Gabriela que se olvide de sus hijas, pues con la única persona que puede contar es con él.

En medio de todo eso, Gabriela también tendrá un encontrón con Malcolm (así luce hoy el actor que lo interpretó) y Carmela, al descubrirlos esculcando sus cosas.

¿Qué pasará en ‘Pedro, el escamoso’ esta semana?

Lidia (vea cómo se ve en la actualidad) insiste en desenmascarar a César Luis Freydell frente a Mónica, su esposa, y dejar al descubierto las infidelidades de él. No obstante, él se salvaría y hasta piensa en la opción de no despedir a la secretaria, como se anunció desde hace algunos días, que también se mencionó un avance del matrimonio de Nidia con Perafán, pero parte de estos momentos fueron aplazados por Caracol para esta semana por los partidos de Eliminatorias del 17 de noviembre.

En cuanto a Pedro (actuado por el actor y esposo de Catherine Siachoque, Miguel Varoni), continúa con la ilusión de confesarle a Paula su gusto por ella, que, desilusionada y despechada por César, busca un espacio para tomarse unos tragos. En medio de eso, ‘el escamoso’ y la doctora se acercan, ella le pregunta por su amor secreto y, al final, se besan.

Caracol Televisión.

Horas después, Paula evalúa la opción de comprar carro, pero Pedro la busca y le expresa que se mantendrá al margen en su puesto como chofer, sin confundir su relación con algo personal. Sin embargo, Pastor le confirma a Pedro que, desde el momento en que Paula compre su vehículo, él será asignado como conductor suyo.

Al día siguiente del beso, también hay preocupación de las Pacheco al ver que Pedro no llegó a dormir, y César Luis está molesto con Paula por no cumplir la cita con un importante cliente. Todos inquietantemente quieren saber qué pasó; César Luis averigua con Pedro sobre los movimientos de Paula, al mismo tiempo que Ana quisiera saber lo que pasa con su hija.

En medio de todo esto, Paula también tendrá que cumplir con una cena en la casa de César Luis y le pide a Pedro que vaya con ella. Cuando llegan, César Luis y su esposa se sorprenden al saber que el amigo de Paula es Pedro. Momentos más tarde, Pedro aconseja a Paula que olvide a César Luis y rehaga su vida. Paula, cansada de César Luis, le dice a Pedro que lo autoriza a contarle a todos lo que pasó entre ellos. Él, feliz y orgulloso, empieza a hacer público lo que han vivido, aunque esto le cueste un posible despido.

Respecto a Mayerly, se siente muy triste por lo que está pasando con ‘el escamoso’ y decide devolverle el anillo que le regaló.

Aparte de estos amores y desamores en ‘Pedro, el escamoso’ también habrá escenas del protagonista con sus amigos: Pedro y Enrique se inscriben para validar el bachillerato y sueñan con adelantar una carrera profesional, pero René desanima a Pedro con esta idea.

Avance de ‘Betty, la fea’ del 23 al 27 de noviembre

‘El cuartel de las feas’ llegará al desfile de Ecomoda con la firme intención de contarle a Mario Calderón que Patricia Fernández no está embarazada.

Bertha, Aura María, Sandra y compañía siguen con la idea de vengarse de todo lo que les ha hecho ‘la Peliteñida’ y tienen la prueba de embarazo de ella que salió negativa, no obstante, la rubia intentará chantajear a una de ellas para que no revele su mentira.

Y es que, en medio de eso, Patricia Fernández estará recibiendo llamativas propuestas de los dos hombres que creen ser el papá de su falso bebé: Daniel Valencia le propone que se vaya del país y que él lo costea, mientras que es probable que Mario Calderón le diga que él se va a hacer responsable.

De ahí que, en una conversación con Marcela Valencia, la secretaria que hizo seis semestres en la San Marino le diga emocionada a su amiga que se le está arreglando la vida. Sin embargo, al final le tocará contar la verdad, pero se quedará sin Mario y sin Daniel, como se puede ver en el siguiente video viejo de ‘Betty, la fea’, que el mismo RCN compartió en YouTube de otra de las varias veces que ha emitido la novela.

Lo que pasará en ‘La hija del mariachi’ esta semana

Emiliano Sánchez Gallardo (o Francisco Lara) llamará a su cuñado, Martín del Valle, luego de que este le escribiera un correo en el que le decía que podía ayudarlo a resolver su situación judicial por el delito de lavado de dinero, que no cometió, pero por el que escapó de México a Colombia.

No obstante, a Martín se le pueden complicar las cosas, porque en ese momento justo está con uno de los hombres con los que lavó dinero en la empresa de carros de Emiliano y que no sabe que él está intentando ayudar a su cuñado.

Por su parte, Francisco Lara seguirá teniendo problemas con ‘el Coloso’, con el que la semana pasada se fue a los golpes, en medio de una serenata, como quedó registrado en este video de YouTube:



Pero los disgustos de Lara, Lara, Lara no serán solo con su compañero de trabajo, también con su novia, Rosario Guerrero, ‘La hija del mariachi’, pues la descubrirá hablando con el doctor Javier Macías, que está enamorado de ella.

Francisco le reclama a Rosario porque, según él, sabía que Macías se iba a aprovechar de haberle pagado la cuenta de la clínica a la hermanita de ella, pero no que su novia iba a seguirle el juego y a verlo.

¿Qué pasará en ‘Bella calamidades’ de noviembre 23 al 17?

Marcelo se deja llevar por el deseo y termina en la cama con Priscila. Su madre y Silvana se dan cuenta de lo sucedido, así que se ve obligado a comprometerse en matrimonio con su prima. Fijan la fecha de la boda antes de partir a la capital para terminar los estudios.

Entre tanto, Martha, la tía de Lola, llega a buscarla a la casa de Aquiles. Está dispuesta a llevarse a su sobrina para que trabaje y la mantenga. Aquiles viaja de manera sospechosa para arreglar unos asuntos en la capital, mientras que un abogado llega a su residencia a buscarlo.

Avance de ‘Omer’ e ‘Imperio de mentiras’

Como ‘Omer’ finalizará este martes 24 de noviembre, esa novela será reemplazada en Caracol por ‘Imperio de mentiras’. Estos son los adelantos de esas dos producciones, el de la segunda, que empieza el 25 de noviembre, es un resumen general sobre de qué trata:

En Omer se realiza la boda entre Cemil y Aicé. Como todos acuden, Melis se da cuenta de que Leven y Meryem están muy felices y decide secuestrar a Omer. Hulya se entera de que Ashley está embarazada de Bahadir y al ver que este la protege, la empuja por las escaleras y hace que pierda el bebé. En la investigación del secuestro de Omer, Leven se entera de que el niño es su verdadero hijo y que detrás de todo está Hulya y Melis, las ubican y hacen que la policía las arreste. Ya solucionado todo se realiza la boda entre Meryem y Leven y todos quedan felices.

‘Imperio de mentiras’ es es una telenovela mexicana de drama policíaco, que narra la historia de amor entre Elisa Cantú Robles, una joven hermosa, sencilla y ferviente defensora de la mujer y sus derechos, y de Leonardo Velasco, un atractivo, honesto y valiente policía. Sus vidas se unirán por una inesperada tragedia que les cambiará la vida para siempre. Lucharán por descubrir la verdad, pero también por defender su amor. Es protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios, junto con Leticia Calderón, Alejandro Camacho, Iván Arana y el actor colombiano Javier Jattin.

Este es un video que circula en YouTube con un ‘tráiler’ de ‘Imperio de mentiras’, pues otros canales internacionales ya la han emitido: