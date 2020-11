green

El pasado jueves, Johanna Fadul publicó en su cuenta de Instagram un video en el que muestra cómo ha cambiado desde que era una adolescente.

“Solo un poquito de mi transformación”, escribió la actriz junto a las imágenes, sin esperar que algunas personas la iban a sacar de casillas con sus comentarios.

“Cuánta cirugía”, comentó una mujer, a lo que la artista respondió: “Cuánto juzgamiento y si estuviera hecha de punta a punta en qué te afecta”.

Sin embargo, este no fue el único comentario que la molestó. Un hombre dijo que le alcanzaban a ver los retoques que se había hecho en la cara. “No pues, quien te lea dirá que tuve reconstrucción de rostro”, señaló Fadul.

La molestia de la actriz no quedó allí y la trasladó a sus historias de Instagram, donde explotó contra esas personas que la criticaron.

“Yo sé que no tengo que darle tanta importancia a ciertos comentarios y a ciertas cosas estúpidas que me dice gente estúpida, pero es que juepucha. Uno, no estoy operada de punta a punta como están diciendo, pero si lo estuviera en qué les afecta”, dijo Johanna, en las historias que fueron recopiladas en la cuenta ‘Famosos hasta la Z’.

La bogotana indicó que es normal que todas las personas tengan cambios físicos con el paso del tiempo, sobre todo en la adolescencia, que es cuando más variaciones hay, pero luego prosiguió desahogándose.

“La verdad es que es gente como tan fastidiosa, tan tóxica en la vida que dan ganas como de cachetearlas. Lo que más rabia me da es que hablan como con una seguridad, con una certeza, como si les constara que uno tiene una cosa u otra. Y para que se quiten la duda, lo único que tengo hecho en la cara es la nariz … Así que dejen de hablar tanta mierda”, dijo con rabia la actriz.

Por último le dijo a esas personas que la criticaron al asegurar que estaba llena de cirugías que si no van a aportar algo positivo o bueno en la vida de los demás, mejor “tráguense sus palabras, sus comentarios y las cosas negativas”.