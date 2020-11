green

La presentadora grabó un video de poco más de 13 minutos para referirse a la situación que la ha lastimado y de la que prefirió guardar silencio para no actuar con rabia y dolor. Es la segunda celebridad que este mes cuenta haber sido amenazada; el primero fue Juan Diego Alvira.

Además de decir eso, en la grabación señaló que ya decidió hablar del tema, pues está más controlada, pero también por recomendación de los investigadores y abogados que manejan el tema, que está en manos “del Gaula y la Fiscalía”.

Amenazan de muerte a Melina Ramírez

La famosa aseguró que el problema empezó “hace más o menos un año y dos meses”, cuando “un grupo de niñas”, que al parecer eran fans de ella, cambió su sentir por “rabia y odio” y empezaron a acosarla.

“Yo al principio era, bueno, son ‘haters’, uno no tiene que agradarle a todo el mundo, trataba de no pararles bolas, pero la verdad todo esto fue tomando fuerza, al punto que me empezaron a amenazar de muerte, a amenazar que iban a atentar contra mi integridad física […] bueno, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, agregó Melina Ramírez.

Enseguida, dio detalles y aseguró que esas presuntas exfans hasta crearon grupos de WhatsApp y contactaron a medios para armar especulaciones en su contra, aparte de todos los inventos sobre ella que crearon en redes sociales y que ella no quiso salir a desmentir.

El tema es que, dice la presentadora, algunas revistas y publicaciones de chismes les siguieron el juego a esas personas “malintencionadas” y que le “hicieron muchísimo daño”. Por lo mismo, envió un mensaje a los medios, pues añadió que los que publicaron las informaciones dadas por quienes la han acosado y amenazado de muerte ni siquiera llamaron a preguntarle a ella su versión.

Asimismo, hizo una reflexión más una especie de campaña en contra de estas situaciones y de que las redes sociales se hayan vuelto un lugar que genera “tanto miedo” y en el que hay gente que no solo busca destruirla a ella, sino que hay otras decenas de personas viviendo cosas similares.

Este es el video de Melina Ramírez denunciando que ha sido amenazada de muerte y acosada. Ahí señaló que más adelante dará detalles de en qué termina todo, “cuando podamos capturar y denunciar a estas niñas”, aseveró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melina Ramírez Serna (@melinaramirez90)

Melina Ramírez, afectada por amenazas de muerte y acoso

La presentadora aseguró que le tomó un tiempo reponerse del daño que le ha causado la situación de la que es víctima.

“Me lastimaron y me tocó reponerme. […] Estas niñitas hicieron muchísimo daño”, fueron unas de las frases que usó la famosa para describir su caso.

Por eso mismo, reiteró que se quedó en silencio un tiempo, que se dio para sanar las heridas, y hasta evitó poner algunas cosas de sus vida privada en redes (solo subió algunas fotos con su hijo y pocas cosas con su novio), donde incluso le enviaron malos deseos, entre ellos, y en sus palabras: “Que ojalá me diera cáncer en los ovarios, para yo no volver a traer hijos al mundo”.

“Mucha gente especuló, me decía de todo”, manifestó la celebridad, que también envió un mensaje de ánimo a mujeres que pasan o han pasado por algo parecido.

“Uno creo que no va a poder, pero uno sí puede. […] Y así la gente crea cosas que no son, no pasa nada, desde que tú estés tranquilo con tu verdad y sepas lo bien que has hecho todo, uno está tranquilo. La conciencia tranquila es el mejor regalo que uno se puede dar. Entonces, a todas esas mujeres que a veces sienten susto porque son madres solteras; porque sienten que el mundo se les viene encima; porque te señalan, te juzgan; porque como sociedad siempre te dicen: ‘No, el hombre puede seguir adelante, hacer y deshacer, estar con quien quiera; la mujer no, además si es madre menos’; y te señalan y especulan, ¡no!, hagan el esfuerzo por apagar tanto ruido externo, por escuchar su corazón, saber qué merecen y todo lo que valen. Cuando uno se da cuenta de lo que vale y merece, uno sigue adelante y confía en que Dios te va a arreglar lo que sucede en tu vida”, puntualizó.

Esas declaraciones también se pueden escuchar en el video de esta nota y que público Melina Ramírez en su cuenta de Instagram como un “aviso importante”, pero donde también promovió: “¡Trabajaremos para que las redes sociales sean un lugar más constructivo y seguro!”.