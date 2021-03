green

El tema en el que la famosa explicó lo sucedido surgió luego de que Martín de Francisco (a quien Margarita Rosa le expresó su amor en Twitter), le preguntó si alguna vez sintió asco al grabar alguna escena romántica.

Marcela Mar se sintió abusada en escena de cama

La actriz aseguró en la conversación que sí sintió repulsión en una ocasión y explicó, sin mencionar nombres, que tuvo “un compañero al que se le fue la mano y se sobrepasó” con ella; el hecho la hizo sentir insegura y la afectó psicológicamente.

Marcela Mar explicó que “era una escena de televisión tradicional”, de esas en las que hay cobijas de por medio y todo es muy cuidado por la producción, pero que el “personaje (su colega) se puso muy audaz” y le “lanzó la lengua”.

“Como que se me fue montando y todo… fue muy incómodo“, contó la artista, y Martín de Francisco hizo una comparación: “Como una mascota”, y ella confirmó.

Escena en la que Marcela Mar se sintió abusada salió al aire

Sin decir en qué producción ocurrió el hecho, la actriz de ‘Pedro, el escamoso’, que tuvo problema con Andrea Guzmán por su exesposo, dijo que tuvo que hacer un proceso para superar lo ocurrido con su colega.

“Realmente fue un abuso y yo no paré la grabación por eso. Me sentí muy expuesta, o sea, tuve como ese instante de pensar: ‘Paro la escena, hablo’. Sentí que se iba a armar un escándalo, que iban a pesar que yo no era profesional, sentí miedo”, explicó Marcela Mar a ‘La tele letal‘.

Pero el hecho no habría pasado desapercibido para el director, ella cree que él se dio cuenta y por eso no le hizo repetir la escena; luego, su camaradería con el “actor extranjero” se perdió y ella tomó mucha distancia.

“Me tomó mucho tiempo procesarlo y superarlo. […] Es acoso 100 %”, concluyó la famosa sobre el tema.

Aquí, la entrevista que la actriz le concedió a Martín de Francisco y Santiago Moure: