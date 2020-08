Daniella relató en ‘Se dice de mí’ que días antes de que tomara la decisión de que le amputaran la pierna, estaba pasando noches llenas de dolor, que ni la morfina podía calmar.

“No había medicación que le pudiera bajar esos niveles de dolor”, dijo Zandra Vásquez, la mamá de la exseñorita Colombia, en ese programa.

La presentadora de televisión recordó que un día que salió de una de las 4 operaciones que tuvo antes de la amputación, “gritaba del dolor porque sentía que me estaban amputando las piernas en carne viva”.

“Una de las noches que estaba en la UCI, me quedé dormida por los medicamentos que me ponían para dormir sin dolor. Recuerdo que al levantarme, me acordé de algo que yo viví mientras estaba dormida. Alguien sobrenatural me había dado un beso y me había sobado la cabeza”, expresó Daniella Álvarez a ‘Se dice de mí’.