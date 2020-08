Ayer (viernes), el senador por el partido Decentes Gustavo Bolívar publicó un trino, por el que posteriormente le llovieron cientos de críticas.

Bolívar, en medio del debate nacional por la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, expresó que las caravanas por la libertad, que se han presentado en varias ciudades del país mostrando apoyo al líder del Centro Democrático, le hicieron recordar “el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz después de matar a Doris Adriana Niño”.

Las caravanas por la libertad de Un criminal me recuerdan el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz después de matar a Doris Adriana Niño. Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos para educar este país. #CaravanaNacionalPorLaLibertad

De inmediato, el senador empezó a recibir cientos de críticas, sobre todo por parte de los fanáticos del juglar vallenato, quien falleció el 22 de diciembre de 2013.

En la mañana de este sábado, la familia de Diomedes Díaz, en cabeza de su hija Betsy Liliana, mostró su completo rechazo a las palabras de Bolívar.

“No aceptamos que utilice el nombre de nuestro padre en su persecución política, no aceptamos que lo tilde de criminal, no aceptamos que calumnie a una persona que ya no se encuentra en este plano terrenal, y mucho menos aceptamos que lo acuse sin pruebas o conocimiento”, se lee en el comunicado publicado en Instagram.