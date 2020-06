green

Sucedió en un hotel de Bogotá, hace nueve años, en medio de una gira por varios municipios que hizo cuando fue Señorita Colombia, se lee en el medio.

Daniella Álvarez ya casi se iba a acostar, pero en ese momento fue que sucedió “el extraño suceso”, como calificó lo ocurrido la frecuencia radial.

“Me acuerdo que me puse a rezar y me acosté a dormir y cuando abrí mis ojos vi el sello de la Virgen en la pared iluminado, yo cerraba mis ojos y volvía a verlo y se empezó a achiquitar y yo lo seguía viendo”, recordó la exreina en la emisora.

En la publicación también se aclaró que la famosa reveló el momento pese a que está segura que “muchos no le creerán”, pero “ella sabe que sí ocurrió”, así como cree firmemente que la Virgen y los ángeles la cuidan y fueron quienes la ayudaron cuando pidió que a su hermano, ‘Ricki’ Álvarez, participante de ‘Guerreros’ (programa que le hizo un homenaje a la exreina), no le pasara nada en un robo. Ella se dio cuenta que lo iban a atracar, comenzó a rezar y, luego, “apenas me vieron, los ladrones salieron corriendo”.

En la entrevista, Daniella Álvarez también se refirió a su recuperación tras la amputación y cómo está su otro pie, que también se vio afectado por la isquemia que sufrió luego de la operación en la que le iban a sacar una masita de debajo de una de sus costillas y terminó con tres operaciones de urgencia más, aparte de la de la amputación.

De ese tema también ya había dado algunas declaraciones en otros medios. Por ejemplo, en Blu Radio confirmó que ya le dijeron cuándo podrá volver a bailar champeta, una de sus grandes aficiones que le tomará varios meses poder retormar.

Asimismo, en la W Radio destapó el sueño que se le hará realidad antes de tiempo, por la amputación de su pie, pero que está relacionado con la entereza que ha mostrado frente a lo que le ha sucedido y la percepción que han sentido decenas de personas, que la han visto como una inspiración, un ejemplo.