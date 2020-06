En entrevista con W Radio, la ex Señorita Colombia aseguró que nunca se preguntó por qué le pasó esto a ella, pues cree que sería injusto hacerlo cuando hay otros individuos que enfrentan situaciones similares a la que ella ha enfrentado con entereza desde que le dijeron que perdería su pie.

“Dios quería esto para mí. La vida quería esto para mí. Y el para qué, yo creo que en el fondo de mi corazón sí sé para qué, porque cuando yo tenía 11 años hice una planeación de mi vida. A los 11 años le dije a Dios: ‘Yo quiero ser Señorita Colombia, porque siendo Señorita Colombia voy a poder ser presentadora de televisión y se me van a abrir las puertas. Y luego, papá Dios, yo quiero conseguir un esposo, casarme y tener hijos, y tomarme una limonada en la piscina”, recordó de los objetivos que se puso desde niña.

El de ser la soberana de la belleza de los colombianos lo logró en el 2011 y el del esposo está segura que va a llegar (ya tiene un novio catalán y ese podría ser el elegido), sin embargo, cuando creció se trazó una meta más: dar charlas de superación personal.

Por ese último sueño es que Daniella Álvarez cree que su destino, y el de su pie, ya estaba escrito: “Me imaginaba por el mundo dando charlas de superación personal, y ahora que me pasa esto digo, ‘Dios mío, tal vez era un paso para llegar a mi otro sueño, a mi otro objetivo de la vida’, y lo acepto, y lo abrazo, y estoy feliz”, contó la exreina en la emisora, este martes.

Aunque aún se recupera de la cirugía en la que le cortaron parte de su pierna izquierda, Daniella tiene claro que quiere montar su propia fundación para ayudar a cualquier persona que pase por lo que ella está atravesando, incluidos los soldados de Colombia.

“Me encantaría poder hacerlo. Yo, de hecho, desde que fui Señorita Colombia he hecho mucho por mis soldados. He hecho rosarios con ellos, hice viajes por toda Colombia para apoyarlos, yo los adoro, yo los amo, y yo sé que ellos también a mi me tienen mucho cariño. Me encantaría montar mi fundación Daniella Álvarez para ayudar”.