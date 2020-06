green

“Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía”, escribió en Instagram la expresentadora de Caracol TV, refiriéndose a Ricki y Gustavo Álvarez (hermano y papá, respectivamente).

En seguida, Daniella —que este domingo también compartió fotos de su “nueva versión”— les contó a sus seguidores cómo ha estado.

“Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación. No he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía)”, manifestó la ex Señorita Colombia, y añadió:

“Estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes 😀”.

Cabe recordar que a Daniella le amputaron su pie izquierdo (y parte de la pierna) el pasado 13 de junio, después de que sufriera complicaciones de salud que ella misma explicó en un video que subió a Instagram.

