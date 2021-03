green

En esas horas, los programas del mencionado canal se enfrentan con ‘Pa’ quererte’, ‘Enfermeras’ y ‘Betty, la fea’, de RCN, que también tienen prometedores avances para esta semana.

Los adelantos de esta nota los compartió Caracol Televisión con Pulzo, pero algunos además se han visto en televisión y redes sociales del medio:

Avance del ‘Desafío’, de marzo 23 al 26

Se aproxima otra eliminación en el concurso, en el que apareció una culebra y asustó a más de uno, y Omega es uno de los equipos más preocupados por ganar las pruebas, pues sus integrantes saben que sus cabezas parecen estar en mayor peligro, respecto a los competidores de los demás equipos, Alpha, Beta y Gamma.

“Tenemos que estar mentalizados en ganar, no tenemos más opciones, muchachos”, se escucha que dice uno de los participantes de Omega.

Así se evidencia en un adelanto que ha publicado el canal en televisión y en Instagram, como se puede ver a continuación, y en el que también sale la presentadora Andrea Serna promocionando el ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’ (vea aquí cómo funciona este año el juego, pues hubo varios cambios).

Pero no ir al ‘Desafío a muerte’ para evitar la eliminación del ‘reality’ no será lo único en juego, no se descarta que en una próxima prueba pueda haber una nueva lesionada, tal como sucedió en otro ‘box’ la semana pasada cuando Ángela se golpeó en la boca y temió perder un diente.

Avance de ‘Pedro, el escamoso’, marzo 23 al 26

El reinado del mangostino que hace Pedro Coral tendrá su escándalo ya que la ganadora, la representante de Finlandia, termina siendo una mujer casada. Por eso, la descalifican y, al final, declaran empate entre las señoritas Escocia y Concordia.

René pide la mano de Mayerly a Nidia, a quien poco le gusta la noticia porque recuerda que él también tuvo una relación con ella y lo echa de la casa.

Esa no será la única situación incómoda que sorteará René, adicionalmente reconoce que la mujer con la que desea casarse sigue enamorada del ‘escamoso’; eso sucede justo en una charla entre los dos hombres.

Y mientras suenan campanas de boda por el lado de Mayerly, por el de Yadira los problemas matrimoniales con su esposo no paran, al punto que estarían pensando en divorciarse.

Otra que sufre por amor es Paula, que le pregunta a Mayerly por Pedro y quien sigue cansada de tener que soportar a su esposo César Luis. Al tiempo, intenta superar la depresión y hasta empieza a trabajar con Angarita, para ponerle competencia con Codabas a Freydell, el negocio de su marido.

Por su parte, Mónica, la ex de César Luis que todavía no lo supera, estaría a punto de darse una nueva oportunidad; ¿su nuevo amor será Gustavo?

Este es uno de los videos que ha compartido Caracol con parte de los adelantos mencionados: