Para el caso de los niños, el valor de la nueva camiseta de la ‘Tricolor’ será más bajo, pero para algunos no deja de ser costosa (aquí los precios completos para adultos y menores).

Cabe mencionar que, de acuerdo con las primeras imágenes que se conocieron, la prenda del combinado nacional en esta ocasión tiene un diseño más clásico.

A la presentadora de Caracol Radio, que este mes también se defendió para que no la asociaran con investigado por ‘narcofinca’, le pareció tan costosa la unidad que, en una declaración en Caracol Radio de este martes, dio a entender que ella la compraría chiviada.

“Siguen siendo muy caras y ahí sí les voy a mandar un abrazo a mis amigos de San Victorino [zona de Bogotá donde se consiguen productos no originales a bajo precio], que están a punto de sacar la nueva colección [no oficial]. Sé que me van a regañar y van a mandar [inaudible] a comercial y lo que quieran, pero mi saludo especial a los señores de San Victorino, que apenas tengan la camiseta lista me avisen, que necesito 10”, aseguró la periodista en el medio.