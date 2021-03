Mediante una transmisión en Twitch (plataforma propiedad de Amazon), James Rodríguez reveló este domingo que espera volver a jugar con el Everton después de la fecha FIFA, que se disputará durante semana y media.

James, que ha disputado ochos encuentros en lo que va del 2021, estaría disponible para el compromiso entre el conjunto azul del Liverpool y el Crystal Palace por la fecha 30 de la Premier League, el cual se llevará a cabo el próximo 5 de abril.

De acuerdo con el futbolista colombiano, su ausencia en las últimas cuatro semanas se debe a que quiere recuperarse totalmente de los inconvenientes físicos que viene aquejando desde el año pasado, cuando jugaba para el Real Madrid.

“Venía desde hace meses con muchas molestias que no me dejaban estar bien. Por eso, tuve que parar algunas semanas. Pronto estaré jugando. No es grave, pero me tenía que recuperar”, precisó.