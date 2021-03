green

James Rodríguez se perdió los últimos tres partidos del Everton, pero hasta el momento todo era un misterio en torno a lo que le sucedía. El técnico Carlo Ancelotti no lo incluyó en las convocatorias y se limitó a decir en las ruedas de prensa que el colombiano seguía con molestias y quizás volvía en el próximo encuentro.

El estratega lo hizo el pasado fin de semana e indicó que el ’10’ de la Selección Colombia regresaría a las canchas este sábado, en el duelo contra el Burnley, pero este jueves eso quedó descartado, luego de que el propio James decidiera romper su silencia sobre lo que le pasa.

Rodríguez señaló que su ausencia en las últimas dos semanas se debe a que quiere recuperarse totalmente de las molestias que viene aquejando desde el año pasado. De esta manera, el zurdo confirmó que, a lo largo de este año, no ha estado en plenitud física y que ha tenido que lidiar con dolores. El volante hizo referencia a que considera que este era el momento para ponerse a punto, pensando en estar íntegro en el final de la temporada.

“Venía desde hace meses con muchas molestias que no me dejaban estar bien. Tengo que parar algunos días, creo que un par de días más, unas semanas. Ya pronto estaré jugando. Nada es grave, pero me tenía que recuperar de estas molestias que tenía. Tenía golpes y todo”, señaló James durante su reciente transmisión en Twitch, en la que interactuó con amigos y algunos seguidores.

Después de eso, el zurdo señaló que su principal objetivo es estar en su mejor forma de cara a los tres meses que vienen, en los que su equipo deberá disputar la clasificación a la próxima Champions League y afrontar, por ahora, la Copa América.

“Quiero acabar bien la temporada, porque todo lo que viene en marzo, abril y mayo es muy complicado. Viene la Copa América también. Quiero estar bien y por eso paré un poco. Ya estoy bien, pero falta poco, falta poco”, concluyó el colombiano.

Rodríguez completará cuatro partidos sin ser tenido en cuenta por su entrenador. De hecho, en los últimos días se conoció que ni siquiera estaba entrenando con sus compañeros.

De esta manera, habría que esperar hasta el sábado 20 de marzo para ver de nuevo a James en un campo de juego. Ese día su equipo tendrá uno de los partidos más importantes del año, enfrentando al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.

