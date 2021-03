green

Las novelas de las que se presentan los adelantos son las que Canal RCN emite entre las 8:00 p.m. y las 11:30 p.m.; dos de estas producciones, ‘Pa’ quererte’ y ‘Enfermeras’ ahora tendrá una nueva competencia, el ‘Desafío’, de Caracol, que llega con varias novedades, entre ellas, que grabó su nueva edición en un “lugar escondido en la selva” de Cundinamarca.

Avance de ‘Pa’ quererte’, marzo 15 al 19

Muchos siguen dudando que el matrimonio de Dany y Lorenzo tenga un final feliz, pues ha tenido varios contratiempos y todavía faltan. En los avances, incluso, RCN muestra que habrá un accidente: Miranda choca el carro de su novio Mauricio, en el que él llevó a la novia a su ceremonia.

Miranda tenía afán de llegar al evento para que Lorenzo no vaya a confesar su infidelidad con ella, ya que ella comprobó que, finalmente, no está embarazada de él.

Después, el que se alegrará con esa noticia es Mauricio, porque él pensaba que iba a tener otro hijo no planeado y con una mujer que no ama. No obstante, la dicha no le duraría tanto, debido a que María, la mamá de Isa, su hija, está pensando en llevársela pronto a Australia.

Otro que no estará feliz será ‘Toño’, quien se enojará cuando descubra que Juliana, mientras cuida a Jerónimo, se pone a usar las cosas de Verónica, su esposa muerta.

Juliana no solo se verá afectada por esa situación, sino por una llamada de su mamá, Catalina, quien vuelve a aparecer para decirle que cuenta con ella. La joven en un comienzo le recrimina haberla abandonado.

Esa llamada también impactará a Jorge, quien en otra escena de uno de los adelantos aparece en una cama con María, pues aparentemente hicieron el amor.

Pero de todas las historias complicadas que pasarían en ‘Pa’ quererte’ esta semana, la de Milagros sería la más dura, ya que, según las escenas que ha adelantado RCN, ella intentaría quitarse la vida. Al parecer, la hija de Octavio decide tomarse unas pastillas y, al final, Dany y Lorenzo la encuentran inconsciente; ¿se salvará?

Este es uno de los videos que RCN ha emitido con parte de las escenas de esta novela (que tiene coincidencia con ‘Pedro, el escamoso’), que transmitirá del 15 al 19 de marzo:

#PaQuererte | Miranda no está embarazada, Dany está a punto de casarse, ¡¿Y Mauricio?! 😦❤️Nos vemos HOY a las 8:00 p.m. en un nuevo capítulo imperdible https://t.co/4JR57SxcwT pic.twitter.com/rubXXsPkpH — Canal RCN (@CanalRCN) March 15, 2021

Avance de ‘Enfermeras’, esta semana

La doctora Helena confiesa que no se puede sacar de la cabeza al médico Pérez, que ya le dejó claro que no quiere nada con ella, más allá de que se la lleven bien por la bebé que esperan.

Y es que él está muy enamorado de María Clara, pero un adelanto dejó las duda de si se complicará su relación, pues Helena le da a entender a la enfermera que entre ella y Pérez pasó algo en Medellín.

Adicionalmente, en una parte del avance el doctor le dice a María Clara: “Las cosas no están bien”; aun así, no han informado si en su noviazgo o en el hospital en el que trabajan u otras circunstancias como, por ejemplo, la denuncia que Pérez firmó contra un colega, sin darse cuenta.

El que sí se llevará una desilusión amorosa es Héctor, quien creía tener oportunidades con una de las enfermeras amigas de su ex, pero ella le deja claro que no quiere “crearle falsas esperanzas”. ‘Coco’ piensa que ella lo rechaza por el jefe Álvaro, que es gay (aquí uno de los besos que ha protagonizado con otro actor en esa producción).

Ilusiones también se está haciendo el doctor Castillo, que sigue buscando la manera de ayudar a su colega Helena y ahora hasta la invita a almorzar, porque está enamorado de ella.

Parte de lo que sucederá esta semana quedó registrado en este video que RCN publicó en Twitter:

#Enfermeras | ¿Será que Helena escucha los consejos de Álvaro y se da una nueva oportunidad en el amor? 😯😍No puedes perderte el NUEVO capítulo de HOY a las 9:00 p.m. #VamosConToda https://t.co/doTChrzLlO pic.twitter.com/alkDcYvHKw — Canal RCN (@CanalRCN) March 15, 2021

Adelanto de ‘Betty, la fea’, de marzo 15 al 19

La novela de Beatriz Pinzón está cerca de llegar a su final. Esta semana gran parte del foco estará en el lanzamiento de la nueva colección de Ecomoda liderado por ‘Betty’ y al que algunos pensaban que no iba a ir Patricia Fernández, pero Nicolás Mora la invita.

En este evento, además, desfilará ‘el Cuartel de la feas’, que al comienzo tiene pánico de salir a la pasarela.

La que también estará nerviosa será ‘Betty’ por el lanzamiento y por Armando, que también causará en ella un poco de celos, debido a la presencia de Alejandra.

Armando no solo generará sentimiento en la exfea, que esta semana saldrá con un ‘look’ con el cabello liso, sino en su novia Marcela Valencia, a la que le terminará, pero no por Alejandra, sino por ‘Betty’ –a quienes sus amigas alertarían sobre una mala información que le dieron sobre el doctor Mendoza y la venezolana.

Como esta novela ya ha sido emitida en varias oportunidades, en el canal de YouTube de RCN se encuentra este video del desfile de ‘las feas’, donde Mariana es la más segura.

Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ este mes

Rosario le cuenta a don Carlos que Francisco Lara (o Emiliano Sánchez Gallardo) quiere volver al bar (otros adelantos del mes fueron publicados la semana pasada en este enlace).

Eso emociona la dueño de Plaza Garibaldi, que ve en eso la opción de recuperar a uno de sus cantantes estrellas y también de que su esposa ya no actúe más como ‘la Vengadora’.

Al que no le cae bien la noticia es al ‘Coloso’, que amenaza con renunciar. Eso no sería impedimento para que Lara siga feliz, disfrutando de la nueva oportunidad que le dio Rosario.

La dicha le durará hasta que llegue su mamá a Colombia y tenga que enfrentar una gran mentira, por la que volvería a tomar y rompería la promesa que le hizo a ‘la Hija del mariachi’, que intentará apoyarlo, así él quiera alejarla.