Los adelantos de estas novelas han aparecido en promociones del medio y algunas también se pueden encontrar en redes sociales de RCN, así como de otros usuarios, para el caso de las producciones viejas, que el canal ha emitido en varias oportunidades.

Avance de ‘Pa’ quererte’, de marzo 8 al 12

Lola (personaje que regresó a finales de febrero) le insistirá a Mauricio que haga algo para impedir la boda de Dany y Lorenzo, pues él sigue muy triste de pensar que va a perder al amor de su vida, su ‘Pataconcito’.

El diseñador al comienzo duda, pero, el día del matrimonio, aprovecha que él es quien lleva a la novia y, cuando están frente a la iglesia, decide llevársela. Eso deja sorprendidos a los invitados, especialmente a Azucena, la pareja de Octavio.

Pero la boda no solo estará en veremos por eso, sino porque Lorenzo no puede con la culpa de haberle sido infiel a Dany con Miranda y está pensando en decirle la verdad.

Y es que, antes del matrimonio, Dany se entera que Miranda podría estar embarazada, cuando escucha una conversación de Lola, aunque es probable que piense que el bebé es de Mauricio. Por eso mismo, no es seguro que vaya a aceptar lo que el diseñador le proponga, momento antes de la boda, cuando se la lleve. Esa duda también está por otro adelanto que emitió RCN hace semanas y en el que se vio a Dany entrar a la iglesia, vestida de novia.

Lo de Dany no es lo único que tendrá triste a Mauricio, también la llegada de la mamá de Isabel, aunque cuando escucha una charla en la que la niña se muestra muy orgullosa de que él sea su papá, se emociona, contrario a lo que le pasará a la madre de la pequeña, pues después le cuenta a una amiga que ‘Isa’ ya no se quiere ir a Australia con ella.

Otros que tendrán temas por resolver con sus hijas serán ‘Toño’, que al final acepta que Tatiana (encarnada por la actriz Juliana Velásquez, a la que confunden con Yina Calderón) acepte la beca en Estados Unidos, y Jorge, que ante la actitud de Juliana, le dice que lo mejor es que se vaya de la casa.

Este es un video con parte de los mencionados adelantos; lo publicó RCN en su cuenta de Twitter:

#PaQuererte | María ha vuelto por Isa, pero ahora que la ve tan feliz siente miedo de perderla. 😔💔HOY a las 8:00 p.m nuevo capítulo https://t.co/ZXSSndAxlo pic.twitter.com/BzE2IZEMNe — Canal RCN (@CanalRCN) March 8, 2021

Avance de ‘Enfermeras’, esta semana

Andrés Garnica, el hijo del director del Hospital Santa Rosa, sigue en problemas por el caso de Camila, a quien mantienen hospitalizada. Él, desesperado, pide que le hagan las pruebas para comprobar que no habría tenido relaciones con la joven, pues no se sabe si estas fueron con el permiso de ella o si fue abusada.

La mamá de Camila continúa intentando que se sepa la verdad y, cuando la doctora Helena le confirma que los exámenes arrojaron que su hija sí tuvo relaciones sexuales la noche del incidente por el que está hospitalizada, reitera en que la joven estaba indefensa y la habrían violado.

Toda esta situación tiene muy afectada a la hija de María Clara, por lo que esta enfermera le pide a Andrés que no involucre a su heredera en eso.

Otra que estará triste será Solecito, a quien el doctor Mosquera le termina, luego de que no pudiera ir a la cama con él, por andar pensando en ‘Coco’. Es más, la enfermera le confiesa a su amiga y colega María Clara que, aunque sí le gusta el médico, las cosas no están funcionando porque ella todavía no olvida a su exesposo.

Adelanto de ‘Betty, la fea’, marzo 8 al 12

Betty sigue con su reunión con ‘el Cuartel de las feas’ y termina contándoles todo lo sucedido con Armando, pues ellas descubrieron la carta que escribió Mario.

Todas quedan muy sorprendidas, pero Sandra, con el temperamento que la caracteriza, expresa su molestia con Armando y Mario, como se puede apreciar en esta grabación con ese avance:

#BettyLaFea | Betty no le esconderá más la verdad a las del Cuartel, pero su reacción será impactante😔💔. Nos vemos HOY a las 10:00 p.m https://t.co/fTserTarv9 pic.twitter.com/aWHlz9geky — Canal RCN (@CanalRCN) March 8, 2021

Lo que Beatriz y sus amigas no sospechan es que el doctor Mendoza terminó enamorándose y ahora hasta guarda los regalos que le dio a ‘Betty’, hecho que le reprocha su amigo Mario.

El encuentro con sus amigas no será la única reunión complicada de ‘Betty’, tendrá otra en la que, incluso, le quitan la silla que suele usar la persona en el cargo de presidente de Ecomoda, pero ella sortea la situación con la frase: “La cabecera de la mesa está donde yo esté”.

Previamente, Patricia, ‘la Peliteñida’, también hará todo lo posible para que Marcela le siga cogiendo más rabia a la exfea y sus amigas; sobre la primera hace ver una citación de ‘Betty’ como una orden, mientras que de las segundas da quejas de que la amenazaron.

Finalmente, de Armando también mostraron en los adelantos que piensa alejarse, irse de Ecomoda e incluso del país, y ahí es donde pronto entrará a la vida de él una mujer, que hará morirse de los celos a Marcela y a Beatriz, pues las dos están muy enamoradas de él, pese a todo lo que les ha hecho.

Qué pasará en ‘La hija del mariachi’, en marzo

En video que circulan en YouTube se ve que Rosario Guerrero sigue conociendo a Emiliano Sánchez Gallardo (o Francisco Lara), pues decide reconciliarse con él. Todos se enteran de su felicidad, dejando a algunos inconformes, entre ellos ‘el Coloso’ que, cuando le dicen que el mexicano volvería a Plaza Garibaldi, expresa que, si este vuelve, él se va.

Sigifredo intenta interceder, pero ‘el Coloso’ —que además se molestará cuando descubra que el exmarido maltrató a Mireya— está cerrado a la banda de que Lara regrese, pues sabe que don Carlos, el dueño del bar, le daría la oportunidad inmediatamente.

La mamá de Rosario es otra que se niega a que su hija siga con el mexicano, por lo que va a buscarlo a El Maguey y a rogarle que salga de su vida para siempre.

Como si fuera poco, a Emiliano no solo le va tocar lidiar con quienes no lo quieren en Colombia, sino con sus enemigos de México y por los que terminará causándoles un enorme dolor a sus padres, cuando les mienta al decirles que sí es culpable del lavado de dólares del que lo acusan, para conseguir la plata que le pide Corona y la organización y salvarles la vida a sus progenitores y su hermana.