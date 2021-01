green

Por eso mismo, RCN decidió hacer cambios en su programación, que afectan algunos días a ‘Yo soy Betty, la fea’.

Debido a la decisión de ese canal (vea aquí cómo quedaron los horarios de las novelas de la noche de RCN), ‘Pasión de gavilanes’ tendrá un par de días como único contrincante por el ‘rating’ en el horario en que es emitida (entre las 8:30 p.m. y las 9:30 p.m.) a ‘Pa’ quererte’; ya después también volverá a enfrentarse con ‘Betty, la fea’.

A continuación, los avances de ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Pedro, el escamoso’, las novelas de Caracol que están liderando el ‘rating’ de los dos canales nacionales, pero también lo que pasará en ‘Pa’ quererte’ y ‘Enfermeras’, que desde el 12 de enero tienen nuevos capítulos, y en ‘Betty, la fea’ y ‘La hija del mariachi’. Algunos de los adelantos los compartieron Caracol y RCN con Pulzo, mientras otros han salido en promociones de esos medios o viejos videos.

Avance de ‘Pasión de gavilanes’, del 12 al 15 de enero

Dinora está pensando en quitarle la vida a Gabriela si no firma los poderes y todo empeorará cuando no solo la viuda Elizondo termine en sus manos, sino también Juan Reyes.

En avances, incluso, se aprecia que Fernando, en compañía de Dínora, a quien sus padres intentan hacer entrar en razón, amenaza a los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo con matar a Gabriela y a Juan.

En medio de esto, Dínora recibirá la mala noticia de que Arthur ya no le comprará la hacienda de las Elizondo, pues es el novio de Pepita y eso influye en la decisión.

Pepita no solo les dañará ese asunto a Dínora y Fernando, sino que también alertará a Norma sobre lo que cree que está pasando en la hacienda Elizondo y con don Martín.

Norma, entonces, toma la decisión de visitar el lugar en compañía de Eva, que en capítulos anteriores se conoció que fue la heredera de la fortuna de doña Raquel, para descubrir qué es lo que está pasando. Al verla llegar, Fernando esconde a Gabriela en el sótano y se enfrenta con Norma para no permitirle su entrada. Ella se defiende y lo amenaza con un arma. Los Reyes se enteran de la visita y reprenden a la hermana Elizondo, haciéndole ver el peligro que corre. Sin embargo, un acontecimiento cambiará su preocupación: el reencuentro con su abuelo Martín y doña Hortensia.

Y es que en su insistencia por escapar del Sanatorio, don Martín por fin logra hacerlo en compañía de una enfermera ficticia, que resulta ser doña Hortensia, como se puede ver en viejos videos que circulan en YouTube de esa escena y que muestran también que estos sucede poco después de que Bustillo intenta matar al abuelo:

Finalmente, la maldad de Malcolm y Carmela sigue causando estragos, pues por mucho que Fernando les ha insistido en confesar la verdad de las joyas desaparecidas de Gabriela, ellos se niegan a dar información.

Avance de ‘Pedro, el escamoso’ esta semana

En la fiesta del matrimonio de Enrique y Yadira pasarán muchas cosas. Nidia le confiesa a Mayerly su pasada relación con Gustavo, quien no ha podido olvidar a Nidia y le pone una cita; al tiempo que Paula, quien se ha pasado de tragos, le reclama a César Luis Freydell por llegar con Mónica.

Al finalizar la reunión, Paula persigue a Cesar Luis y a Mónica y se da cuenta de que, al parecer, pasarán la noche juntos. La mujer se va a su casa y bebe compulsivamente. Cuando Pedro llega a verla, le aconseja que deje a César Luis, pero ella intenta suicidarse con medicamentos y alcohol.

Consciente de lo ocurrido, Paula le reconoce a Pedro sus actos y este decide pedir permiso para faltar al trabajo y cuidarla. No obstante, Pastor se entera e intenta obligarlo a ir a la oficina y Cesar Luis se da cuenta de que su plan fracasó, pero al tiempo llega a visitar a la doctora; ella le hace un desplante con ‘el Escamoso’ y le expresa a Freydell que lo mejor es que se vaya del país.

Pese a eso, Pedro decide renunciar al amor de Paula y le confiesa a César Luis que la mujer intentó quitarse la vida por su culpa; además, le dice que luche por la relación mientras él se hace a un lado. César Luis queda confundido y decide pedirle una nueva oportunidad a Paula.

De otro lado, Mónica le expresa a Cesar Luis que no cree que lo de su viaje sea verdad, pues piensa que solo lo hace por retener a Paula. No obstante, él anuncia ante los empleados de Freydell su viaje a Argentina y a su vez Mónica queda a cargo de la presidencia.

Avance de ‘Betty, la fea’, del 12 al 15 de enero

RCN solo emitirá esta novela dos días esta semana y justo entró en la etapa en que Betty revela el balance verdadero de Ecomoda frente a la junta.

Así termina ‘la fea’ su venganza por lo que le hizo Armando, quien junto con Mario pasará un susto antes del momento más complicado de la junta, pues encuentran en sus carpetas no solo los informes, sino la carta con la que Betty descubrió que su jefe la había enamorado por conveniencia.

Ese momento se puede evidenciar en este viejo video de YouTube que tiene RCN de otras ocasiones en que ha emitido la producción:

¿Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ de enero 12 al 15?

Después de que Rosario descubriera que su novio Francisco Lara en realidad es Emiliano Sánchez Gallardo, un prófugo de la justicia mexicana, al que buscan por lavado de dólares y asesinato, por una trampa de su abogado y otros que decían ser sus amigos, él decide renunciar al bar Garibaldi, con la falsa excusa de que se devuelve a su país.

También deja la pensión El recuerdo y termina en un temido barrio, La Laguna. Allí, alquila un cuarto poco agradable y se acerca a El Maguey, una cantina donde no solo bebe y se echa a la pena, sino en la que termina encontrando un trabajo como mariachi.

Mientras Francisco la pasa mal, Macías se entera de la ruptura de Lara con Rosario y no desaprovecha para servirle de paño de lágrimas a ella, pero con la intención de por fin conquistar su corazón.

No obstante, ella solo siguen pensando en su amor mexicano y sufre por cada noticia que recibe sobre él. El asunto empeorará cuando su hermanita, Lucía, decide escaparse para buscar a Lara en La Laguna, donde le roban sus pertenencias.

Estos son algunos videos en YouTube de RCN internacional que muestran parte de los mencionados adelantos, pues en el pasado el canal ya había transmitido ‘La hija del mariachi’ en Colombia y otros países. En estos también se ve que Sigifredo es otro de los que irá a buscar a Lara a La Laguna.

Avance de ‘Pa’ quererte’, del 12 al 15 de enero

Mauricio Reina de la Hoz pierde la memoria y eso complica su relación con Danny Daza, pues durante su hospitalización reaparece su exnovia Miranda.

Es más, cuando le cuentan a Mauricio que es novio de Danny, él no lo puede creer y pregunta que si le hablan de Danny, su asistente, lo que quiere decir que no solo no recuerda a su amor, sino que perdió su vida de rico por un robo de su socio. ¿Se acordará de su hija Isabel?

Miranda no es la única que vuelve, también lo hará Lorenzo, el exnovio de Danny, como se aprecia en este adelanto que RCN compartió con Pulzo:

Ese avance y otros que han sido emitidos en comerciales del canal muestran escenas donde Danny está desesperada, pero también llama la atención una donde ella está vestida de novia e Isabel le desea que sea feliz.

Y es que se desconoce si la mujer dejará a Mauricio y se casará con otro, por ejemplo con ‘Loro’, o si esa boda finalmente es con el amor de su vida, o si todo es un sueño.

Avance de ‘Enfermeras’

No solo para esta semana, sino en los adelantos en general, RCN ha mostrado que los nuevos capítulos de su serie protagonizada por Sebastián Carvajal (hace del doctor Carlos Pérez) y Diana Hoyos (la enfermera jefe María Clara González) incluirá escenas relacionadas con un virus.

Es decir, aprovecharon la pandemia para cambiar un poco sus libretos y mostrar situaciones similares a las que viven los médicos en la vida real ante un virus como la COVID-19.

En cuanto a los amores de la producción, el doctor Pérez y la enfermera María Clara no la tendrán fácil ahora que decidieron volverse a dar una oportunidad, pues en los adelantos que han aparecido no se descarta la posibilidad de que la ex de él, la doctora Helena Prieto, esté embarazada.

Esta es una de las promociones que ha emitido RCN con lo que viene en ‘Enfermeras’ para Carlos y María Clara, y que combinaron con escenas viejas de la pareja: