green

Juliana Velásquez es una de las jóvenes que ha ganado más protagonismo en ‘Pa’ quererte’, novela de RCN inspirada en otra producción mexicana. En las últimas semanas, ‘Tatiana’, el personaje que ella interpreta, perdió a su madre en una dramática escena y luego le publicaron unas fotos íntimas que la han hecho padecer muchas cosas malas en su colegio.

Fuera de las cámaras, Juliana es una mujer sonriente, muy musical y amorosa, en especial con su tocaya Juliana Pérez, exintegrante de Ventino, su gran amiga desde que tenía cinco años y con quien ha compartido muchos momentos especiales en su carrera y en lo personal.

Hace algunas semanas, las jóvenes publicaron una fotografía en la que dejaron ver ese ‘tatuajito secreto que no se ve’, como dice la canción de Camilo. En Instagram revelaron que en un costado de sus costillas se escribieron la frase “you keep me safe”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULIANA 🎙 (@julianavelasquez)

En aquel momento, alguna seguidora de Velásquez cuestionó si eran pareja porque no era la primera imagen que subían juntas, pero la joven le respondió tajantemente sobre esta situación.

Ahora, en una entrevista con La Red, la actriz fue contó detalles de su relación con Juliana Pérez y, de paso reafirmó que no son pareja, sino que su amistad es muy fuerte y ella está acostumbrada a reflejar su amor hacia las personas.

“Juliana para mí es demasiado importante porque ha estado toda mi vida. Nos conocimos a los 5 años y desde ese momento hasta hoy nos hemos acompañado en todo”, aseguró la joven que dio sus primeros pinitos en la televisión en un programa musical llamado ‘Angelitos’, de Caracol.

Sobre su tatuaje, la actriz contó que su amiga le propuso “que el primero mío fuera juntas” porque la exVentino ya tiene otros en su cuerpo. Aunque jamás pensó que fuera a tener tanta trascendencia porque “todo mundo pensó que éramos novias y estábamos saliendo del clóset“.

Actualmente Juliana Pérez y Juliana Velásquez tienen novio, pero la actriz de Pa’quererte sabe que tatuarse con un hombre “sería el peor negocio de la vida”.

Sin embargo, entre risas, Velásquez confesó que “si a los 40 años no tenemos pareja hemos dicho que nos vamos a casar y a tener un imperio juntas, así no nos gusten las mujeres, pero la unión que tenemos trasciende mucho más que todo”.

No obstante, la novela de RCN sí cuenta con la participación de Marianela González, actriz venezolana que es novia de Amalia Andrade, una escritora e ilustradora muy reconocida en redes sociales.

La carrera musical de Juliana Velásquez fuera de ‘Pa’ quererte’

Desde muy niña ha demostrado una gran calidad vocal, aunque se enfocó por muchos años en la parte actoral y fue creciendo con un reconocimiento en varias novelas de la televisión colombiana.

Pero desde hace casi un año retomó con fuerza su carrera musical y hace exactamente tres meses mostró varias producciones que han tenido un buen impacto entre sus seguidores.

La actuación en ‘Pa’ quererte’ pausó la promoción de estas canciones, pero, ahora que finalizó la grabación de estas escenas, podrá retomar su carrera musical que también ha contado con la colaboración del productor colombiano Juan Pablo Vega.