green

[Alerta ‘spoiler’: si usted no vio el capítulo de ‘Pa’ quererte‘ del pasado 4 de febrero y no le gusta que le adelanten detalles, es mejor que no lea esta nota]

En la emisión del capítulo, y como el canal lo insinuó en varios de sus avances, falleció ‘Verónica’, personaje encarnado por ‘Chichila’ Navia, quien era una afamada chef, madre de familia, y estaba casada con ‘Toño’ (Carlos Camacho).

Aunque muchos pensaron que la muerte de la mujer secedería en medio de uno de los ataques de agresividad de su esposo, un sujeto machista, celoso, temperamental y que desarrolló un problema de alcoholísmo, lo cierto es que ella un día salió de su casa y un daño cerebral le produjo una muerte fulminante.

La noticia de la muerte del personaje desató luto en la producción y, por supuesto, las reacciones de sus dos hijos, ‘Tatiana’ y ‘Jerónimo’ (personificados por Juliana Velásquez y Carlos Ramírez), le sacaron lágrimas a los televidentes, quienes lloraron por lo ocurrido y hasta se sintieron identificados.

Mensajes de actores por muerte de Verónica (‘Chichila’ Navia) en ‘Pa’ quererte’

Hasta fuera del set el dolor que sintieron los actores por la salida de ‘Verónica’ fue evidente, pues la mismísima actriz que la encarnó expresó su dolor y se despidió de los seguidores que se enamoraron de su papel, como se ve en la publicación que aparece a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cecilia Navia (@chichilanavia)

‘Toño’, Carlos ‘Pity’ Camacho, tampoco ocultó la tristeza que le dejó despedirse de ‘Verónica’ y sobretodo de la artista que le dio vida, pues a ‘Chichila‘ la conoce hace casi 30 años y se sintió honrado de poder trabajar junto a ella.

“Gracias por confiar en mí dentro y fuera del set”, fue uno de los mensajes que le dedicó, como se evidencia en la siguiente publicación, en la que compartió una de las desgarradoras imágenes que entregó la producción:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pity Camacho (@pitycamachor)

Juliana Velásquez, que encarnó a ‘Tatiana’ y representó a la hija del personaje, también le dio un adiós y reconoció que uno de sus miedos más grandes en la vida es perder a su mamá y hacer esas escenas le dejó “innumerables enseñanzas como actriz” pero, sobretodo, como persona.

“Los humanos somos seres de costumbres y nos hemos acostumbrado a dar todo por sentado, pero no es así. La vida (así sea cliché) es un ratico. Amemos, perdonemos y, lo que es más importante, pidamos perdón a tiempo“, fue una de las reflexiones que dejó la joven artista, como se aprecia en la siguiente publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULIANA 🎙 (@julianavelasquez)

Carlos Andrés Ramírez, quien le da vida a ‘Jerónimo’ en la producción de RCN y también era hijo de la ahora fallecida ‘Verónica’, también usó su cuenta de Instagram no solo para decirle adiós a su “mamá ficticia”, sino para agradecerle a ‘Chichila’ Navia por haber trabajado junto a él y por enseñarle tanto.

Aquí, la publicación del joven actor: