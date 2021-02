La escena ocurrió cuando la doctora Ana María Polo le dio el ingreso al set a una joven, de nacionalidad colombiana, que sorprendió a muchos desde el mismo saludo.

“Hello, good afternoon”, dijo la joven.

Ante esto, de inmediato la doctora Polo se enojó y frenó en seco a la mujer: “no, ningún afternoon, ni ningún hello”.

“Aquí tú hablas en español, este es un programa en español, aquí se habla en español. Aquí nosotros no ponemos letreritos (…) no te hagas la cómica (…) háblame español, hablas español o te vas”, le dijo con tono de enojo la famosa conductora del programa ‘Caso Cerrado’.

Luego del ataque, la reacción de la joven fue explicar que es colombiana, pero continuó con su inglés, por lo que Polo volvió a regañarla.

“Escúchame, si no hablas español, te vas. Así que hablas español o te vas. ¿Me estás entendiendo? Yo no estoy jugando contigo”, le dijo manoteando la doctora Polo. (Vea también: ¿cuánto ganan los actores de ‘Caso Cerrado’?)

“A mí no me vas a hacer reto, no me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas. El que habla dos idiomas se llama bilingüe, el que habla tres le dicen trilingüe y ¿sabes cómo le dicen al que habla uno? Americano y tú no eres americana, eres colombiana, lo que te corre en esa sangre es Colombia”, le gritó de nuevo la conductora del programa a la joven.