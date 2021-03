green

Yina Calderón respondió algunas preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram, una dinámica popular entre ‘influencers’. Entre los temas que trató la joven huilense fue el supuesto parecido con Juliana Velásquez, actriz de ‘Pa’ quererte’.

Aunque era un tema que poco se había dado a conocer, Calderón, quien hace poco criticó a ‘la Liendra’ y a Mateo Carvajal, contó que en varias oportunidades la han confundido con la joven actriz que ha participado en varias producciones con mucho éxito.

Según Yina, desde que Velásquez apareció en la ‘Gloria de Lucho’ le han pedido fotos pensando que fue ella quien hizo un papel laureado por los televidentes.

Actualmente, Juliana, a quien le preguntaron si era lesbiana, es una de las mujeres que tienen gran importancia en ‘Pa’ quererte’, la novela que pelea por la audiencia en las noches colombianas, pero su carrera en la televisión comenzó desde que era muy niña, cuando participó en ‘Angelitos’ y el ‘Club 10’, programas infantiles de hace casi dos décadas.

“Cada vez que ella hace una producción siempre me piden fotos a mí. Yo no soy la del Club 10, por favor. Siempre me preguntan como era Dinodoro, no soy yo, es Juliana Velásquez“, expresó Yina Calderón.

Comparación entre Yina Calderón y Juliana Velásquez