La reconocida actriz recibirá el premio ‘Victor Nieto a toda una vida’ por sus más de 50 años de carrera artística, especialmente en teatro y televisión, según informaron los premios India Catalina a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy súper contenta porque son muchos años de entrega y es lindo que te hagan un reconocimiento por ello, aunque recuerdo que hace 10 años me habían ofrecido este premio y dije no, sentía que me faltaba trayectoria, más experiencia, más vida, ahora sí creo que es el momento”, expresó María Cecilia a Caracol Televisión.