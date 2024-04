Flavia Dos Santos es una de las presentadoras y sexólogas más recordadas de la televisión colombiana. Ha participado como invitada en diferentes programas y en sus redes sociales hace contenido constantemente sobre sexualidad.

En la transmisión en video del programa ‘Bravíssimo’ de este domingo 21 de abril, Dos Santos no aguantó las lágrimas recordando a su papá, que hace y poco tuvo un accidente y murió.

¿Qué pasó con el papá de Flavia Dos Santos?

El progenitor de la presentadora tuvo una fuerte caída cuando estaba cabalgando a su caballo llamado Zeus y los golpes le causaron la muerte.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer publicó una serie de fotografías junto a su padre y su caballo, en donde le dejó un emotivo mensaje de despedida luego de la repentina y dolorosa pérdida.

Flavia Dos Santos rompió en llanto en ‘Bravíssimo’ hablando de su papá

Ante el lanzamiento de su libro ‘Eva mordió la manzana’, Dos Santos fue invitada especial al programa de CityTV de los fines de semana y en medio de la entrevista Marcelo Cezán le preguntó sobre qué diría su papá sobre el lanzamiento del libro.

“Perdón”, dijo ella con la voz entrecortada tan pronto le mostraron una foto de su papá junto a ella y el caballo Zeus.

“Era un gran fanático de mis libros. Mi papá era un tipo que adoraba estudiar. Parte de lo que soy, en términos de estudio y de ganas de aprender, lo heredé de él”, dijo.

Además, reveló que su papá fue cardiólogo y que le enseñó mucho sobre la medicina, además de que nunca paró de estudiar.

“Él me mandaba a los grandes filósofos. Cuando yo estuve en Brasil en enero él me preguntó cuándo iba a ser el lanzamiento del libro en la feria y me dijo que iba a gozar con todas las charlas. Me dijo: “Listo, voy a preparar mi viaje a Colombia, voy a la feria’. No se dio, pero así es la vida, uno tiene que vivir siempre como si fuera la última vez“, dijo en medio de su llanto.

Marcelo Cezán recordó muerte de su padre

En medio del quebranto de Flavia Dos Santos, el presentador también recordó la reciente pérdida de su progenitor y se refirió a que ya había hecho planes con él.

“Me está matando porque también tenía planes con mi padre de ver la Copa América. Son los Olímpicos de París y ya teníamos todo planeado. […] A veces los planes no salen como uno quiere y hay que aceptarlo”, dijo.

Finalmente, la psicóloga señaló que lo más importante del duelo es tomar las cosas buenas que te dejó quien falleció y saber que aprendiste de estas.

