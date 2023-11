La presentadora, sexóloga y conferencista estuvo presente en el lanzamiento de un nuevo negocio de juguetes íntimos y se refirió a varios aspectos de la sexualidad que siguen siendo tabú en Colombia. Una de sus declaraciones más importantes estuvo relacionada con las orientaciones sexuales.

Dos Santos, quien también explicó por qué acabó su reciente programa en RCN, señaló en su intervención que ese es un espacio en el que se debe experimentar y normalizar muchos comportamientos. “La sexualidad es todo, es de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Placer no es solo genitales, es todo aquello que uno se sienta bien. Abrimos así la puerta a varias formas de vivirla”, señaló.

La experta se refirió a que es necesario deconstruir lo que se enseña desde la edad temprana, además de fomentar la cultura de la imaginación y la fantasía.

También comenta que todos nacemos bisexuales y que por naturalidad lo somos, sino que a medida de que vamos creciendo nos inclinamos por gustos que tienden más hacia un lado o hacia otro.

“Lo que fantasean no los define a ustedes como personas. ‘Ah, yo soy mujer entonces no puedo fantasear con otra mujer, ¿soy lesbiana?’. No necesariamente. Todos nacemos bisexuales. La cultura, las experiencias van definiendo nuestra orientación y somos mayormente un lado o el otro, o no necesariamente. Dicho eso, yo, Flavia, sí tengo fantasías eróticas con hembras. A mí me encantaría tirar con las hembras”, concluyó.