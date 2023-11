Shakira se enfrentará a la justicia de España, que la acusa de defraudar al país en 14,5 millones de euros por impuestos que no pagó cuando, según la Hacienda, ella ya residía en territorio español.

En el juicio participarán más de 100 testigos y, entre ellos, estaría Antonio de la Rúa, indicó El Confidencial, argentino que fue novio de la barranquillera por 10 años y que se habría contactado con ella después de su separación con Gerard Piqué.

De la Rúa fue llamado a testificar por petición de la cantante, señaló el medio. Asimismo, la defensa de la barranquillera propuso que llamarán como testigos a su coreógrafa, terapeuta, peluquera, estilistas, productores a su hermano y mano derecha, ‘Tonino’ Mebarak, y a otras decenas de personas más.

Cuándo es el juicio de Shakira en España y dónde será

El juicio que enfrentará la barranquillera comienza el 20 de noviembre de 2023 y se espera que se prolongo que por al menos 12 sesiones, es decir que iría hasta el 14 de diciembre, agregó el portal español.

El proceso se llevará a cabo ante la Audiencia de Barcelona, en el palacio de justicia de la capital catalana. Si declaran a Shakira culpable, podría enfrentar una pena de hasta ocho años y dos meses de prisión.

Por qué Shakira enfrenta juicio en España

Todo comenzó en el 2018, cuando la Agencia Tributaria aseguró que Shakira presuntamente evadió el pago impuestos por varios años.

Según la Hacienda española, entre 2011 y 2014 la colombiana debía tributar en es país porque residía ahí. No obstante, la artista asegura que, para esa época, ella no vivía en España, y por lo tanto no tenía obligaciones fiscales.

Para ese entonces, la colombiana estaba comenzando su romance con Gerard Piqué, que al parecer no testificará a favor de la mamá de sus hijos, y viajaba constantemente a visitarlo.

