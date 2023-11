La destacada cantante colombiana brilló con su segunda presentación en la ceremonia de entrega de los galardones musicales en Sevilla, elevando la gala con su enérgica interpretación y cautivando a la audiencia con su inconfundible estilo musical.

Entre las destacadas canciones premiadas en la edición 24 de los Latin Grammy en España se encuentra el exitoso “BZRP Music Sessions #53”, un fenómeno que ha acumulado de 646 millones de vistas en YouTube. Este logro consolida su posición como el éxito del año, resonando no solo en la plataforma digital sino también siendo reconocido y celebrado en la prestigiosa ceremonia.

La canción fue uno de los éxitos que hicieron parte de la llamada ‘tiradera’ de Shakira contra su ex, el exfutbolista Gerard Piqué, la cual rompió Internet en un semana y se consolidó como una de las más escuchadas en el mundo.

🎥 Watch Shakira performing her “BZRP Music Session, Vol. 53” at the #LatinGRAMMY!

🎥 Mira a Shakira presentando su “BZRP Music Session, Vol. 53” en los #LatinGRAMMY! pic.twitter.com/SEkitDKI0H — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) November 16, 2023

Al ser honrada en los Latin Grammy, “BZRP Music Sessions #53” se suma a la lista de éxitos que han dejado una marca indeleble en la industria, destacando la versatilidad y la influencia positiva que la música latinoamericana continúa teniendo a nivel global.

La cantante ha dedicado el premio a sus hijos: “A mis hijos les he prometido que voy a ser feliz (…) Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará”, indicó la colombiana.

Los hijos de la barranquillera, Milan y Sasha expresaron la emoción de ver a su madre cantar este éxito tema en España.

La cara de Milan y Sasha al ver a su madre, Shakira y a Bizarrap ganar un #LatinGRAMMY pic.twitter.com/2ysqFDG82B — ikergmsa (@ikergmsa) November 16, 2023

