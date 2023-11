Shakira consiguió este jueves junto a Bizarrap el premio a Mejor Canción Pop en los Latin Grammy por ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ y se lo ha dedicado, entre otros, al “público español” por apoyarla “en los tiempos difíciles”, en referencia a su ya terminada relación con el futbolista Gerard Piqué.

Pero también dedicó unas emotivas palabras a sus hijos Sasha y Milan, fruto de su rota relación con el futbolista: “A mis hijos les he prometido que voy a ser feliz”.

“Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará”, ha dicho la artista al recoger el galardón en la ceremonia celebrada en Sevilla.