Natalia París, reconocida modelo y DJ colombiana, fue invitada recientemente al programa ‘The Suso’s Show’, donde asistió en compañía de su madre y su hija, Mariana Correa, también conocida como ‘Nana’. La entrevista fue un espacio lleno de humor, anécdotas y confesiones familiares que dejaron ver otra faceta de la famosa antioqueña.

(Vea también: Qué busca Natalia París en un hombre: curioso gusto dejó frío a periodista de ‘La red’)

Uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando Suso, con su estilo ocurrente, le preguntó a Mariana si su mamá era tan dulce como su voz lo hacía parecer. “¿Tu mamá también es así de tierna cuando te regaña?”, fue la pregunta que desató risas en el set.

Mariana, algo nerviosa, respondió entre risas: “Todo el mundo me pregunta eso, que si mi mamá es así de dulce para regañar. Y yo con nerviosismo les digo… sí”.

Lee También

El comediante fue más directo y le preguntó sin rodeos: “¿Es brava?”, a lo que la joven respondió con un rotundo “Sí”. En ese momento, Natalia intervino y dijo con naturalidad: “Pues cuando toca, toca”, dejando claro que aunque su imagen pública es de una mujer tranquila, sabe poner límites cuando es necesario.

Mariana, por su parte, agregó que con el tiempo su mamá ha logrado moderar su temperamento: “Ya le ha bajado al mal genio”. Suso no dejó pasar la oportunidad para preguntar cuál era la típica frase de regaño que le decía Natalia cuando se enojaba, y la respuesta causó risas en el público: “Culicagadita”, respondió la joven entre carcajadas.

Natalia París hablo de los hombres que ganan menos que ella

Además de los momentos familiares, el programa también tocó otros temas como los negocios. En un giro en la conversación, Suso les preguntó qué opinaban sobre tener una pareja que ganara menos dinero que ellas.

La respuesta de Mariana fue clara y directa: “Yo sí les voy a decir una cosa. Por ejemplo, si yo puedo ir a almorzar e invitarme yo misma, pues yo espero que mi novio también pueda hacer eso por mí. Entonces, si es un hombre que no va a poder atenderte como tú misma te atiendes, ¿para qué tienes novio?”.

La opinión de Mariana fue aplaudida por parte del público y celebrada por muchos internautas, quienes vieron en sus palabras una postura moderna e independiente. No obstante, también recibió algunas críticas por parte de quienes interpretaron su mensaje como una exigencia económica excesiva.

Natalia París también compartió su punto de vista sobre el tema, dejando ver una visión distinta, posiblemente influenciada por la experiencia.

“A mí me pasa que, como he sido una mujer que tengo mis propios negocios, que aprendí a hacer mucho dinero fácil y rápido con el modelaje, con la música, con mis productos… pues, ¿qué importa que no gane tanto como uno?”, expresó la modelo, destacando que el éxito económico no debería ser el factor principal a la hora de elegir pareja.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos de los comentarios más destacados decían: “Bien por la niña, estoy de acuerdo. Si debo pagar mi plato, salgo mejor con mi familia o mis amigas”; “se nota la diferencia en las generaciones de cada una”; “ahora no digan que interesadas, que no pidió nada del otro mundo”, “si usted no tiene para invitar a su novia a almorzar, no lo intente”, y hasta mensajes irónicos como: “Yo tampoco salgo con mujeres pobres ni sin al menos una maestría y que tenga su apartamento y su carro, la chimba”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.