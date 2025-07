Karina García, modelo e ‘influencer’ paisa, alcanzó notoriedad nacional tras su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, donde protagonizó algunas de las escenas más comentadas por su estilo glamoroso y su mediática relación con el ganador del ‘reality’, Andrés Altafulla.

Desde el fin del programa, García ha seguido compartiendo detalles de su vida personal a través de redes sociales, incluyendo momentos junto a sus dos hijos: Valentino, de 5 años, e Isabella Vargas, su hija mayor, quien cumplió 18 años, el pasado 26 de junio.

La joven antioqueña ha diversificado su actividad como creadora de contenido, incluso lanzando convocatorias para que otras mujeres se conviertan en modelos bajo su mentoría. No obstante, esta faceta también le ha traído críticas, pues algunos usuarios consideran que su ejemplo como madre no siempre es el más adecuado.

En esta ocasión, García volvió a causar revuelo durante una transmisión en vivo al hablar, sin filtros, sobre los requisitos que tendría que cumplir cualquier joven interesado en conquistar a su hija Isabella.

“El que me esté diciendo suegra, que al menos tenga… no sé, si no tiene un título universitario, que al menos tenga una empresa, que sea un gran empresario. Para empezar, me encanta. Que no tenga vicios, que no sea rumbero, alcohólico, que no tenga vicios”, expresó García, causando de inmediato múltiples reacciones.