La cocina de ‘Masterchef Celebrity‘ sigue dejando sorpresas, emociones y enseñanzas tanto para los concursantes como para los televidentes. El capítulo emitido el pasado 14 de julio estuvo marcado por uno de los momentos más conmovedores de la temporada: la salida del exarquero René Higuita, quien se convirtió en uno de los participantes más queridos por su actitud, su esfuerzo y su historia de vida.

(Vea también: Entrañable reencuentro de René Higuita con Valentina Taguado luego de ‘Masterchef’)

Su plato fue duramente criticado por los jurados, quienes señalaron fallas importantes en la sazón y ejecución. Estos errores le costaron su permanencia en el ‘reality’, convirtiéndose así en el eliminado del día. La salida de René Higuita causó tristeza entre sus compañeros, quienes no dudaron en expresarle palabras de afecto, reconocimiento y admiración, tanto por su entrega en la cocina como por su calidad humana.

Después de su eliminación, Higuita conversó con Pulzo, donde compartió algunas reflexiones y reveló su top 6 de favoritos para ganar la décima temporada del programa.

Lee También

Cuando se le preguntó si se arrepentía de algo, René fue sincero:

“A mí no me gusta arrepentirme de las cosas que hago, y menos de lo que ya pasó. Como decía Maturana: ‘Perder es ganar un poco’. Si me pongo a pensar en algo, es que ojalá me hubiera preparado mejor en la cocina, de resto, todo bien”, comentó con la serenidad que lo ha caracterizado a lo largo del programa.