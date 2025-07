Diego Alexander Gómez Aristizábal, conocido popularmente como ‘Pichingo’, es un humorista y locutor antioqueño que ha llevado su talento más allá de los micrófonos y escenarios, ingresando con entusiasmo al mundo de la gastronomía en ‘Masterchef Celebrity’. Esta nueva faceta ha sido una verdadera aventura llena de aprendizajes, risas y desafíos inesperados.

Originario de Granada, Antioquia, ‘Pichingo’, de 37 años, creció en un entorno donde el arte y la música hacían parte de la vida cotidiana. Desde temprana edad mostró un interés natural por el humor, una vocación que se hizo evidente, según él mismo cuenta, a los 14 años, cuando una anécdota divertida marcó el inicio de su camino artístico.

Su apodo, heredado de su padre, se convirtió con el tiempo en un nombre reconocido en la radio colombiana, donde conquistó a miles de oyentes con su estilo picante y espontáneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pichingo Comedia 😁 (@pichingohumor)

En la radio, se ha destacado en programas como ‘Temprano es más bacano’ y ‘El pico y placa del humor’, de Olímpica Stereo Medellín. Además, su talento para improvisar lo llevó a obtener el título de Rey Nacional de la Trova en 2018, consolidándolo como una figura clave en la tradición paisa de la improvisación. También ha participado en espacios televisivos como ‘Humor inédito‘ de Teleantioquia, demostrando su versatilidad en distintos formatos.

Fuera del ámbito profesional, ‘Pichingo’ mantiene un perfil sencillo y cercano. Mide apenas 1.60 metros, pero su carisma lo hace destacar en cualquier escenario. Amante de la música alegre, sus canciones favoritas incluyen ‘Siempre alegre’ de Raphy Leavitt, un tema que refleja su filosofía de vida: contagiar alegría y optimismo.

En la cocina, su plato favorito es un clásico paisa: fríjoles con arroz, una comida que, según él, podría disfrutar todos los días sin aburrirse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pichingo Comedia 😁 (@pichingohumor)

Admirador del humor de Franco Escamilla y ‘Lokillo’, considera que la risa es una poderosa herramienta para unir a las personas y contrarrestar la negatividad del día a día. Su lema, “más risa, menos guerra”, resume su visión del mundo. Además, disfruta inventar historias y personajes, otra forma de canalizar su creatividad.

Aunque su carrera está centrada en el entretenimiento, ‘Pichingo’ es un hombre de familia. Uno de sus mayores miedos es la soledad, por lo que valora profundamente los momentos compartidos con sus seres queridos, en especial con sus hijas, quienes incluso lo llaman ‘Pichingo’, mostrando el orgullo que sienten por su papá.

Su paso por ‘Masterchef celebrity’ ha significado una experiencia completamente nueva. Al principio sintió miedo de enfrentarse a un entorno desconocido como la cocina profesional, pero decidió asumir el reto con valentía. Cocinar bajo presión, con ingredientes inesperados y ante un jurado exigente, lo ha llevado a descubrir habilidades que no sabía que tenía.

Desde la radio hasta la cocina, el trovador demuestra que los cambios de rumbo pueden ser enriquecedores. Su participación en ‘Masterchef Celebrity’ no solo ha sido un desafío personal, sino también una forma de inspirar a otros a salir de su zona de confort sin perder su esencia.

¿Cuántos hijos tiene ‘Pichingo’?

‘Pichingo’, el carismático humorista antioqueño, también habló sobre su conexión con la cocina: “Siempre he estado relacionado con ella. Tengo dos hijas, Antonia, de 3 años, y Julieta, de 8, y como yo digo: el papá que no haga tetero, no sirve”. Así lo contó en entrevista con el Canal RCN, dejando ver su lado más sensible y familiar.

“Uno de mis mayores retos es enfrentar mis miedos, pero también quiero que mis hijas se sientan orgullosas de mí, que estén felices con lo que estoy viviendo. Algún día podrán contarles a sus novios, esposos o hijos que su papá participó en los 10 años de ‘Masterchef'”, expresó con emoción.

