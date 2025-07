La participación de Cony Camelo en ‘Masterchef Celebrity‘ 2024 no pasó desapercibida. Más allá de sus habilidades culinarias, su presencia en el ‘reality’ causó una avalancha de reacciones, tanto por parte del público como desde su propia experiencia.

(Vea también: Parejas que se conocieron en ‘Masterchef’: su amor floreció entre fogones, pero una terminó en tragedia)

En una entrevista concedida al pódcast ‘La sala de Laura Acuña’, la actriz habló sin filtros sobre lo que vivió durante la competencia, lanzando duras críticas al Canal RCN, encargado de la producción del programa.

Según explicó Cony Camelo, su paso por ‘Masterchef‘ fue una de las experiencias más difíciles de su carrera, no solo por el nivel de exigencia del concurso, sino también por la forma en que —según ella— fue manipulada para encarnar el rol de la “villana” de la temporada. La actriz, recordada por su papel de Hilda Reyes en la telenovela ‘Los Reyes’, confesó que ingresó al programa sin conocer a fondo su dinámica, creyendo que se trataba únicamente de un espacio centrado en la cocina.

Lee También

“Yo cometí un grave error, yo nunca me había visto ‘Masterchef’, yo no soy una buena televidente. Yo pensé que era un ‘reality’ de cocina”, comentó. Sin embargo, lo que encontró fue un formato enfocado en los conflictos personales, más que en las habilidades culinarias. “Pues no es un ‘reality’ de cocina, es un ‘reality’; los realities son enfrentar a personas unas con otras”, afirmó con contundencia.

Uno de los episodios que más marcó su paso por el programa fue su enfrentamiento con el humorista Franko Bonilla, un momento que, según ella, fue usado por la producción para construir una narrativa que la posicionara como la figura polémica de la edición. “En ausencia de otro que fuera el antagonista, me pusieron a mí ese papel”, explicó. Además, aseguró que sus reacciones fueron editadas y mostradas fuera de contexto, con el fin de reforzar esa imagen.

Camelo incluso relató un encuentro posterior con uno de los realizadores del programa, quien le habría confesado de manera informal que había una intención detrás de la forma en que fue retratada: “Con lo que no podíamos tener relación y él me confesó: ‘claro, sí, la vaina era a ti joderte. La consigna era jorder a Cony”.

La actriz también denunció las duras condiciones de grabación a las que eran sometidos los participantes, las cuales, en su opinión, estaban diseñadas para provocar rupturas emocionales: “Esos programas están bien diseñados para que tú te rompas: no te dejan dormir, no hay un solo lugar donde te puedas sentar a meditar un ratito, no te puedes recostar en ninguna parte. Todo lo que se hace en el programa es para que la gente se rompa, no solo en ‘Masterchef‘, en todos los ‘realities’”.

“Cuando llegó todo ese ‘hate’, ese odio —que es como el amor, intenso—, me escribían: ‘Cony, yo pensé que eras un amor, pero eres terrible’. Y yo les respondía: ‘¿Quién eres tú? No me conoces’”, explicó Camelo.

La temporada culminó el 17 de diciembre de 2024, con Paola Rey como ganadora, luego de enfrentarse a un exigente reto de tres tiempos —entrada, plato fuerte y postre— frente a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adriá Marina. En la gran final también compitieron Vicky Berrío, Carolina Cuervo y Martina ‘La Peligrosa’.

Aunque Camelo no llegó hasta la final, su paso por el programa fue uno de los más comentados. Fue eliminada en noviembre, luego de presentar unos pasteles de pavo que no convencieron al jurado. Visiblemente afectada, confesó sentirse “colapsada” por la presión del formato. Anteriormente, ya había tenido que ausentarse temporalmente por razones de salud, lo que le valió portar el delantal negro —símbolo de riesgo de eliminación— al regresar.

Su salida provocó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos consideraron justa su eliminación por motivos técnicos, otros criticaron el modo en que fue retratada por la edición del programa, señalando una construcción deliberada de su imagen como personaje conflictivo.

* Pulzo.com se escribe con Z