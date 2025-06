Inició la última prueba de eliminación para uno de los famosos en ‘Masterchef Celebrity Colombia’. El inicio de la temporada ha estado marcado por varios momentos, por ejemplo, el supuesto romance que inició entre Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

Esta temporada, titulada ‘Masterchef Celebrity 10 años’, reúne a un grupo diverso de actores, cantantes, deportistas, comediantes, presentadores e ‘influencers’, quienes se enfrentan a retos culinarios que desafían sus habilidades y creatividad.

El estreno presentó un reto inicial con un ingrediente amazónico como protagonista, desafiando a los concursantes a mostrar su creatividad desde el primer momento. Alejandra Ávila se destacó al ganar el primer pin de inmunidad con un plato dulce que impresionó al jurado, mientras que otros participantes, como Julián Zuluaga y Jorge Herrera, recibieron críticas por detalles técnicos, como no limpiar adecuadamente los mojojoyes, lo que les valió los primeros delantales negros de la temporada.

Ahora, luego de varios retos iniciales, incluyendo una prueba por equipos en Barranquilla donde los concursantes cocinaron para 81 comensales, el episodio del 26 de junio de 2025 marcó el primer reto de eliminación de la temporada. Seis participantes llegaron a esta etapa crucial con el delantal negro: Yesenia Valencia, Jorge Herrera, David Sanín, Mario Alberto Yepes, Rodrigo Candamil y Violeta Bergonzi.

¿Por qué se fue Yesenia de ‘Masterchef Celebrity?

El desafío consistió en preparar un plato que demostrara técnica, sabor y creatividad, bajo la mirada atenta de los chefs Rausch, de Zubiría y Alonso. A pesar de que Sanín tenía las miradas encima porque muchos creyeron que podría ser el primer eliminado de la temporada, fue Yesenia Valencia.

La actriz, quien inició con una gran emoción la competencia, no logró superar las expectativas de los jurados y terminó afuera de la pelea por el codiciado premio.

Pero ojo, no de la manera normal, ella misma renunció al seguir en el programa, detalle que a muchos sorprendió. Hasta Violeta comentó que no le parecía la mejor decisión, pero no pudo convencerla.

En redes sociales varios reaccionaron. Hubo comentarios positivos y negativos, sobre todo porque algunos argumentaban que la personalidad de Valencia no era tan divertida y hasta aseguraron que algunos de sus compañeros ya no la soportaban.

