Emiro Navarro, conocido por haber sido uno de los finalistas de ‘La casa de los famosos Colombia‘, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su carisma o sus ocurrencias dentro del ‘reality’, sino por un incómodo momento que vivió durante su estadía en Nueva York.

El creador de contenido, que recientemente anunció su cambio de residencia, fue llamado fuertemente la atención por el escándalo que estaba armando en su cuarto de hotel.

Según él mismo relató en sus redes sociales, fue regañado varias veces por el alto volumen de la música y el bullicio en su habitación. Con humor, pero también algo apenado, contó que lo reprendieron por no respetar las normas del hotel en cuanto al ruido. “Ya no voy a poder ni hablar”, dijo entre risas, luego de que el personal del lugar le hiciera múltiples advertencias.

El barranquillero explicó que no habla inglés, pero que alcanzó a entender claramente que le pedían bajar el volumen y guardar silencio. Como excusa, con el desparpajo que lo caracteriza, dijo: “Vengo de Colombia, y allá somos bullosos, alegres… pero I am sorry for you”. Al final, se resignó: “Mejor me quedo callado”, añadió en tono jocoso.

Lo que comenzó como una anécdota terminó desatando una ola de reacciones en redes sociales. Muchos de sus seguidores se identificaron con su estilo extrovertido y su espontaneidad, mientras que otros le recordaron que en otros países las normas de convivencia son mucho más estrictas, especialmente en lugares como Nueva York.

“Emiro cree que esta en un barrio de Colombia te equivocaste pelada”, “cómo los idolatran, el día que van a otro país los bajan de la nube”, “en Colombia somos alegres, pero no todos somos tan irrespetuosos”, “que vergüenza tenía que decir que era colombiano”, “la educación no se imprivisa”, “papa no estás en el barrio de Barranquilla”, entre otros.

El ‘influenciador’ se encuentra en la Gran Manzana por invitación de J Balvin, Ryan Castro y Valentina Ferrer, con quienes entabló una amistad tras haber compartido un en vivo en TikTok. Ahora disfrutan juntos de unos días en Nueva York, Estados Unidos.

¿Qué pasó con Emiro Navarro?

Este curioso episodio se dio justo cuando Emiro atraviesa una nueva etapa personal y profesional. Luego de 16 años viviendo en Barranquilla, el ‘influenciador’ decidió cerrar ese ciclo y mudarse a otro lugar, aunque no ha confirmado si será Nueva York su nueva ciudad de residencia definitiva.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores. En un emotivo mensaje, acompañado de un carrusel de fotos tomadas desde la Ciénaga de Mallorquín, uno de los lugares más representativos de la capital del Atlántico, Emiro expresó lo difícil que ha sido tomar esta decisión.

“Barranquilla es la ciudad que me vio crecer, reír, llorar, transformarme y aprender. No es fácil dejar atrás tus calles llenas de vida, tu gente alegre y luchadora, tu brisa que refresca el alma y ese calor que, aunque a veces es sofocante, se siente como un abrazo familiar”, escribió en su publicación.

También aseguró que en esa ciudad vivió momentos que marcaron su historia personal: “Amistades que se volvieron familia, celebraciones inolvidables y aprendizajes que llevaré siempre conmigo”, expresó con nostalgia.

